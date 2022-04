Stabile e soleggiato ma non per tutti, temperature in aumento. Weekend del primo maggio tra sole e acqua

La piccola saccatura depressionaria presente sull'Europa centrale e responsabile di una certa instabilità che martedì interesserà parte delle nostre regioni settentrionali, si sposterà verso il comparto settentrionale balcanico mercoledì e tenderà a colmarsi. Nel frattempo alle medio-basse latitudini europee andrà insediandosi e rinforzando un campo di alta pressione che determinerà anche sull'Italia condizioni di stabilità in settimana. Giusto nelle ore pomeridiane di mercoledì, i residui effetti della saccatura ormai sui Balcani potranno concretizzarsi in qualche episodio di locale instabilità lungo la fascia appenninica centro-settentrionale e sul Friuli, mentre altrove prevarrà il sole. Anticiclone e tempo stabile ci faranno compagnia almeno fino a ridosso del weekend, con temperature in aumento e condizioni primaverili più che gradevoli.

Giovedì e venerdì

Proseguono condizioni di stabilità con tempo in prevalenza soleggiato sull'Italia e temperature primaverili. Un lieve calo nei valori massimi è atteso giusto giovedì sul versante adriatico, ma si tratterà di variazioni piuttosto contenute. Sulle isole maggiori tuttavia si assisterà ad un aumento della nuvolosità alta e stratificata che si limiterà ad offuscare il sole, innescata da una blanda depressione posizionata sul Nord Africa.

Weekend 1° maggio

Possibile un graduale smantellamento dell'anticiclone dalle nostre latitudini, rimpiazzato da un'area depressionaria generatasi dall'incontro tra le correnti in discesa dal nord Europa e la saccatura mediterranea. E' ancora presto per indicare con esattezza il movimento di tali flussi e le precise conseguenze che si avrebbero sullo Stivale. Ma ad oggi l'ipotesi più probabile consisterebbe in un aumento dell'instabilità dapprima sulle regioni settentrionali ed in particolare sulle zone alpine, poi anche sul resto del Nord e tratti del Centro Italia. Contemporaneamente alcuni disturbi si potrebbero avere anche sulle estreme regioni meridionali, alle prese con la saccatura mediterranea, e tra la fine della settimana e l'inizio di quella successiva anche sul resto d'Italia, se le due figure bariche riusciranno a fondersi in un'unica area di bassa pressione sul Mediterraneo centrale.