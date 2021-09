Settimana con estate settembrina, ma a metà settimana cambia tutto: ecco dove

L'inizio dell'autunno meteorologico ha riservato non poche sorprese con frequenti piogge e temporali anche forti al Centro-Sud mentre dal punto di vista climatico le temperature risultano di stampo estivo e in più di una situazione si può parlare ancora di caldo seppur non intenso.

Questi sono i due aspetti che ci accompagneranno nella nuova settimana, caldo gradevole tardo estivo e ancora un po' di instabilità soprattutto al Sud ma in parte anche al Centro a causa di una piccola ansa ciclonica che dall'Europa sud orientale manterrà la sua influenza sul nostro Paese e potrà rincarare la dose sulla Sicilia da metà settimana.

La pressione più elevata garantirà invece una maggiore stabilità al Nord anche se con qualche infiltrazione umida atlantica che specie tra martedì e mercoledì porterà delle nubi e qualche pioggia al Nordovest. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni a iniziare dalla giornata di lunedì.

Il tempo potrebbe tornare a peggiorare nuovamente sulla Sicilia e l'estremo Sud a partire da giovedì con possibilità di forti temporali. Sul resto della Penisola condizioni non dissimili dai giorni precedenti con qualche nube al Nordovest e isolata instabilità diurna sulle zone interne del Centro Sud. Da valutare l'arrivo di qualche pioggia al Nord nel weekend. Le temperature si manterranno nel complesso gradevoli.