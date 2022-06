Stop all'anticiclone africano: in arrivo forti temporali e grandinate. Ecco come si estenderà la perturbazione

Un vortice di bassa pressione in movimento dal Mare del Nord verso la Scandinavia orchestrerà una perturbazione destinata all'Europa centrale e al Nord Italia. Il fronte collegato raggiungerà dall'Atlantico le regioni settentrionali a partire dall'arco alpino e darà luogo a piogge e rovesci sparsi che nella notte su martedì potranno risultare anche temporaleschi.

Martedì

Piogge e rovesci sin dal mattino su Alpi, Prealpi, gran parte del Piemonte, ovest Emilia, medio-alta Lombardia e alta pianura veneta, in intensificazione nel pomeriggio quando si attiveranno temporali diffusi in estensione ad Emilia Romagna e pianure del Triveneto, localmente fino a Levante Ligure e settore marchigiano settentrionale. Attesi fenomeni anche di forte intensità e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento con possibili nubifragi, specie sul settore lombardo-veneto e la sera su quello friulano. Già in serata tenderanno ad esaurirsi al Nordovest dove subentreranno ampie schiarite a partire da Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure. Sul resto d'Italia nessun cambiamento, con tempo in prevalenza soleggiato salvo una lieve variabilità diurna in Appennino e possibilità di isolati e brevi rovesci sul settore laziale. Temperature in calo al Centro e soprattutto al Nord.

Mercoledì

L'instabilità anche perturbata che ha interessato e interesserà ancora nei prossimi giorni le regioni settentrionali alla fine riuscirà a raggiungere anche le regioni meridionali che risentiranno di temperature roventi almeno fino a martedì. La causa sarà una maggiore propensione delle correnti fresche ed instabili a viaggiare verso sudest con una saccatura che si organizzerà attorno ad un minimo più basso, sulla Germania. Questo nuovo fronte è atteso nella seconda parte del mercoledì è interesserà dapprima le regioni settentrionali con una veloce sfuriata di temporali, poi a fine giornata e nella notte di giovedì anche il Centro ed il Sud.

Instabilità fino a venerdì

A seguire la graduale rimonta dell'anticiclone africano verso l'Europa centrale costringerà la saccatura a isolarsi tra l'Italia ed i Balcani stimolando quindi ancora per la giornata di giovedì numerosi temporali sulle regioni del Centro Sud. In questo contesto anche la giornata di venerdì 10 è da ritenersi potenzialmente instabile per le regioni centro meridionali. A causa dell'orientamento dell'area di bassa pressione, le regioni che sarebbero maggiormente soggette a instabilità e temporali, anche forti saranno soprattutto quelle orientali. Resteranno completamente fuori dal peggioramento le Isole Maggiori e la fascia tirrenica quanto meno fino alla Campania. Le temperature come detto diminuirebbero sensibilmente anche al Sud rientrando entro giovedì nella normalità climatica per il periodo.

Weeekend graduale ritorno al caldo

Confermata una nuova ondata di caldo, con un progressivo aumento delle temperature a iniziare dalle regioni più occidentali. Entro domenica dovremmo salire nuovamente sopra media con la sola eccezione del medio e basso versante Adriatico. Caldo che dovrebbe intensificarsi ulteriormente nel corso della nuova settimana