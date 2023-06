Mediterraneo e Italia ancora ostaggio dei temporali. Ecco cosa c'è da sapere

Un'insidiosa area di bassa pressione continua a stazionare nei pressi della Penisola stimolando non solo instabilità diurna ma anche notturna. Questa blanda depressione si muoverà molto lentamente verso l'area balcanica che raggiungerà solo nella seconda parte della settimana. Significa che nei prossimi giorni l'instabilità si farà ancora sentire sull'Italia anche se sarà meno accentuata.

Saranno soprattutto temporali diurni e colpiranno in particolare le zone interne della Penisola ma a tratti qualche fenomeno potrà sfuggire a questa diciamo anomala ordinarietà e interessare i litorali o verificarsi nelle ore notturne. Vediamo allora di fare una panoramica generale della situazione prevista e della tendenza per il weekend.

La giornata di martedì sarà ancora influenzata dal minimo di bassa pressione che porterà dei temporali fin dal mattino sulla Sicilia e la Calabria. Al Centro a parte qualche annuvolamento la situazione peggiorerà solo nel pomeriggio con temporali diffusi sulla dorsale appenninica centro meridionale talora forti e in locale propagazione fino alla costa adriatica. Al Nord instabilità diurna meno diffusa con isolati temporali su Alpi/Prealpi occidentali, Dolomiti e Friuli. Le temperature aumenteranno leggermente al Nord.

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata ancora da qualche disturbo nuvoloso al Sud fin dalla mattina ma probabilmente senza fenomeni significativi. Altrove le condizioni saranno più soleggiate. Nel pomeriggio tornano i temporali, diffusi e localmente forti lungo l'Appennino centro meridionale ma localmente fino ai litorali pugliesi settentrionali. Qualche temporale diurno è atteso anche sulle zone alpine e prealpine soprattutto occidentali. Le temperature non subiranno grandi variazioni.

La giornata di giovedì sarà in partenza soleggiata un po' per tutti ma nel pomeriggio ci sarà ancora il rischio di temporali lungo la dorsale appenninica centro meridionale e sui settori alpini e prealpini. I litorali non dovrebbero essere coinvolti. Le temperature aumenteranno leggermente.

Meteo tendenza da venerdì al weekend 10-11

La giornata di venerdì sarà identica al giovedì con sole prevalente al mattino e rischio di temporali nelle ore centrali lungo i rilievi, difficilmente fenomeni potranno interessare i litorali. In questo frangente andrà valutata l'influenza di una depressione africana sulla Sardegna. Le temperature aumenteranno ancora un pochino portandosi sopra media quasi ovunque.

Infine il weekend ma questa è più una tendenza, entrambe le giornate potrebbero essere caratterizzate da nuvolosità sparsa con qualche isolata pioggia sulle Isole maggiori e nel pomeriggio dei temporali lungo la dorsale appenninica e il Nordovest. Le temperature saranno al di sopra delle medie del periodo per un ulteriore lieve riscaldamento.