Fine agosto tra temporali e anticicloni: ecco che tempo dobbiamo aspettarci. Le previsioni

Confermata una nuova fase di instabilità, anche perturbata che abbraccerà gli ultimi giorni di agosto, 30 e 31 e anche il 1° giorno di settembre con strascichi importanti anche per i giorni 2 e 3 seppur non ovunque.

Ma ecco che cosa succederà: l'anticiclone posizionato sull'estremo nord europeo tra il Regno Unito e la Scandinavia invoglierà un flusso di correnti fredde provenienti dal Mare di Barents ad intrufolarsi nel cuore dell'Europa scorrendo da nordest verso sudovest. Questo movimento andrà a formare un canale di bassa pressione che si posizionerà sotto quell'anticiclone e sarà responsabile di diffuse condizioni di maltempo su gran parte dell'Europa centrale.

Anche l'Italia subirà le conseguenze di questa azione con i primi temporali attesi già nella giornata di martedì al nord e su parte del Centro e poi con un fronte temporalesco molto lento che ci attraverserà praticamente da nord a sud tra il 31 e il 1 di settembre. I contrasti saranno elevati e le fenomenologie intense con nuove probabili grandinate e colpi di vento. Ci sarà anche una diminuzione della temperatura seppur non marcata.

Successivamente questo canale di bassa pressione riuscirà ad avere un supporto energetico dal nord Atlantico per cui andrà a rinforzare un centro di bassa pressione sul Regno Unito che dovrebbe diventare il motore delle perturbazioni attese dal 2-3 settembre, nel contempo la depressione fredda si ritirerà gradualmente verso nordest. In questo frangente l'Italia si troverà ancora largamente influenzata da infiltrazioni di correnti instabili, cui farà poi seguito un nuovo intenso fronte in arrivo dalla depressione inglese.

Avremo ancora temporali e anche forti su diverse regioni in particolare quelle centro settentrionali. Sarà dunque un ingresso nell'autunno meteorologico con caratteri che potranno essere anche perturbati e da non sottovalutare. I dettagli li troverete naturalmente all'interno delle sezioni regionali o nell'area località. Mantenetevi sempre aggiornati perché la situazione sarà ancora suscettibile di variazioni