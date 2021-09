L'anticiclone africano divide in due l'Italia: ma a metà settimana temporali. Le previsioni

Inizio settimana baciato dal sole su gran parte del territorio nazionale grazie ad un graduale aumento della pressione atmosferica sul Mediterraneo. Torna l'alta pressione che favorirà condizioni di tempo stabile e soleggiato e un aumento delle temperature su tutte le regioni del nostro Paese. In particolare, tra martedì e mercoledì si assisterà ad un aumento delle temperature massime con picchi fino a 33°C/34°C sulle regioni meridionali, valori superiori ai 30°C anche in Pianura Padana. Caldo in aumento anche sulle regioni centrali, anche qui infatti la colonnina di mercurio supererà diffusamente i 30°C durante le ore pomeridiane.

Caldo estivo

La rimonta dell'alta pressione sul bacino centrale del Mediterraneo, garantirà infatti giornate soleggiate da Nord a Sud con temperature tipicamente estive, specie durante le ore diurne. Sebbene le temperature di notte ed al mattino si manterranno su valori più consoni alla stagione autunnale ormai alle porte, con valori non oltre i 16°C/17°C in Pianura Padana e comunque non oltre i 20°C sulle principali città italiane centro-meridionali, saranno le temperature massime ad assumere connotati tipicamente estivi con valori diffusamente oltre i 30°C al Sud specie tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Valori oltre i 30°C anche sulle regioni centrali, specie tra Toscana, Lazio e settori occidentali dell'Umbria. Una graduale diminuzione delle temperature è attesa da mercoledì a partire dal Nord e successivamente sulle regioni del Centro Italia, in un contesto comunque di tempo ancora dalle caratteristiche estive.

Qualche temporale a metà settimana

Da mercoledì, inizieranno ad insidiare il dominio anticiclonico sul Mediterraneo favorendo lo sviluppo di nuvolosità diurna dapprima su Alpi e Prealpi, in estensione a tutte le regioni del Nord prima e del Centro poi. Sulle regioni meridionali invece, la protezione della campana anticiclonica, garantirà condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con temperature anche punte fino 34°C/35°C. Nei giorni successivi, stando alle odierne emissioni modellistiche, i rovesci ed i temporali, localmente anche di forte intensità, andranno ad interessare oltre le Alpi e le Prealpi, successivamente anche la Pianura Padana, per poi estendersi anche alle regioni centrali.

Il weeekend

Volgendo lo sguardo al prossimo wfine settimana, si intravede un altro passaggio temporalesco sulle regioni del Centro-Nord Sulle regioni del Sud le condizioni atmosferiche si manterranno tutto sommato stabili per l'intera settimana, da segnalare solo locali addensamenti in prossimità dei rilievi durante le ore diurne, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature, come già anticipato, caleranno progressivamente al Centronord, mentre saranno stabili o in ulteriore lieve rialzo sulle regioni meridionali.