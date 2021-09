Settimana in bilico tra alta pressione e primo assaggio di autunno. Le previsioni

Nel corso della settimana l'alta pressione cercherà di rinforzare ed instaurarsi sull'Europa centro-occidentale, anche se non riuscirà ad essere abbastanza estesa e compatta da favorire condizioni di stabilità diffusa fin sull'Italia. Dovrà infatti fare i conti martedì con infiltrazioni di correnti settentrionali in scorrimento lungo il suo fianco destro che raggiungeranno le nostre regioni adriatiche, attivando locali condizioni di instabilità, mentre sul resto d'Italia prevarranno condizioni più stabili.

A metà settimana il flusso settentrionale genererà una blanda ansa depressionaria che scivolerà da nord a sud lungo il Tirreno provocando qualche episodio di instabilità sulle isole, dapprima in Sardegna poi in Sicilia. A ridosso del prossimo weekend invece l'anticiclone sembra intenzionato a consolidarsi con forza sul Mediterraneo centrale, garantendo tempo più stabile sullo Stivale.

Per quanto riguarda le temperature sono pienamente autunnali che interessano buona parte del Nord e dall'altro le temperature ancora pienamente estive che sono presenti al Centro ma soprattutto al Sud. Nei prossimi giorni la situazione tenderà a riequilibrarsi, le temperature sotto media del Nord torneranno a salire leggermente mentre una diminuzione sarà registrata al Centro e al Sud. Vediamo allora i valori attesi fino a metà settimana.

Inizio di settimana con minime piuttosto basse al Nord anche a una cifra in pianura e generalmente sotto media fino a 4-6°C in meno al Nordovest, ancor più sotto media sulle Alpi fino a 6-8°C in meno. Valori minimi in media sul resto della Penisola. Massime in calo al Centro Sud con valori leggermente sotto media in Toscana. Restano sopra media Puglia, Calabria e Sicilia con punte fino a 34-35°C in Sicilia. Da metà settimana previsto un lieve aumento al Nord con valori che rientreranno in media, restano più o meno uguali al Centro, tendono a scendere leggermente al Sud ma solo le massime.