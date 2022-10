Nei prossimi giorni una nuova area di bassa pressione sul Mediterraneo porterà locale instabilità: ecco dove pioverà

Il Mediterraneo centro occidentale è ancora sede di un'area di bassa pressione alimentata da infiltrazioni di aria fresca atlantica. Un secondo vortice in formazione sulla Spagna meridionale sarà responsabile di un nuovo peggioramento su parte della Penisola tra le giornata di mercoledì e giovedì per un fronte ad esso associato che si muoverà dalle Baleari verso le nostre Isole Maggiori.

Nel contempo l'Italia peninsulare resterà in una sorta di pseudo alta pressione che tuttavia non sarà sufficiente a garantire tempo stabile e soleggiato e non mancheranno occasioni per locali piogge, solo verso il fine settimana è previsto un cambio di scenario. Una situazione che potremmo riassumere in questo modo

Evoluzione tra martedì e giovedì

La giornata di martedì sarà caratterizzata da una nuvolosità irregolare su tutta la Penisola. Nubi che potranno associarsi a qualche breve piovasco sulle zone Alpine, lungo l'Appennino centro meridionale e a tratti sulle Isole Maggiori e i litorali ionici tra Salento e Calabria. In questo contesto non mancheranno ampie aperture, specie sulle pianure del Nord e sui litorali delle regioni centrali. Le temperature saranno stazionarie su valori più o meno in linea col periodo

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata dall'arrivo di questo fronte di instabilità dal Mediterraneo occidentale. Il tempo peggiorerà tra la Sicilia e la Sardegna con piovaschi e temporali attesi dapprima in Sardegna e poi nella seconda parte della giornata o verso sera anche sulla Sicilia. Non esclusi anche dei temporali localmente intensi. Sulle regioni peninsulari nubi sparse alternate ad ampie schiarite con qualche occasionale piovasco più che altro diurno sulle Alpi e sull'Appennino centrale. Le temperature non cambieranno di molto salvo locali lievi aumenti.

La giornata di giovedì vedrà il transito di questo fronte sulla Sicilia con ulteriori temporali e un coinvolgimento parziale anche della Calabria. Atteso qualche piovasco anche lungo l'Appennino centro meridionale mentre le condizioni del tempo dovrebbero risultare soleggiate al Nord. Le temperature non subiranno importanti variazioni.