Nuovo vortice ciclonico, pioggia e freddo: ecco dove sarà a rischio il ponte del 25 aprile. Le previsioni

Non saranno le perturbazioni atlantiche in senso stretto a determinare il prossimo peggioramento del tempo, quello compreso tra sabato 23 aprile e lunedì 25 aprile. L'atlantico darà un suo contributo ma lo faranno anche le correnti fredde che dall'estremo nordest europeo riusciranno ancora ad intrufolarsi in moto retrogrado verso ovest.

C'è infatti un grosso anticiclone collocato tra l'Islanda e il Mar di Norvegia attorno al quale si è formato un vero e proprio anello depressionario, in parte costituito da impulsi freddi nord atlantici provenienti dalla Groenlandia, in parte da impulsi freddi provenienti dal mare di Barents. La congiunzione di queste due azioni in corrispondenza dell'Europa occidentale terrà in vita una depressione molto insidiosa, la più grande tra almeno tre, che sarà in grado di portare tempo perturbato sull'Italia con piogge anche abbondanti ma non ovunque.

In una prima fase, nella giornata di sabato, con il vortice posizionato tra la Spagna e la Francia, le regioni più esposte saranno quelle nord occidentali e quelle tirreniche centrali. Qui si concretizzerà la possibilità di avere fenomeni di una certa importanza e si sa quanto ce ne sia bisogno, anche a sfondo temporalesco e localmente a carattere di nubifragio. Altrove le condizioni dovrebbero risultare nettamente migliori con clima in riscaldamento per effetto delle tese correnti sciroccali richiamate da sud.

Domenica con la traslazione del minimo verso est e la fusione con la saccatura più fredda sull'Europa centrale le regioni più esposte potrebbero risultare ancora una vola quelle settentrionali e buona parte di quelle centrali mentre il Sud risentirebbe di un maggiore respiro anticiclonico caratterizzato da temperature sempre molto miti. Lunedì infine la saccatura ancora in auge sull'Europa centrale potrebbe rinnovare una marca instabilità sulle regioni del Nord e parte del Centro mentre altrove prevarrebbe l'anticiclone.

Dunque questa la tendenza nelle sue linee generali, Nord e parte del Centro con piogge anche abbondanti durante tutto il ponte festivo mentre il Sud eccetto forse qualche disturbo tra Campania, Molise e Puglia settentrionale non dovrebbe avere problemi. Il clima subirebbe un raffreddamento al Centro Nord mentre le temperature salirebbero anche oltre la media al Sud. Ancora una volta ci sarebbero venti forti ciclonici su quasi tutte le regioni. Seguite i prossimi aggiornamenti, fondamentali per capire i dettagli di questo peggioramento.