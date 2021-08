Temporali in arrivo: addio anticiclone, primo affondo autunnale. Ecco le zone a rischio

L'alta pressione cerca di tornare protagonista sul nostro Paese, tuttavia la stabilità atmosferica fatica ad imporsi e anche nelle prossime ore su almeno 5 regioni (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia e Valle d'Aosta) tornerà ad elevarsi il rischio di temporali e locali grandinate, pure su alcuni tratti di pianura. Siamo infatti giunti alle battute finali del mese di agosto e l'autunno meteorologico è dunque ormai alle porte.

Nei prossimi sette giorni la presenza anticiclonica sull'Italia verrà infatti minata da un duplice passaggio perturbato, sottolineando che in questi giorni il vortice che staziona sull'Europa centrale invierà ancora una volta un impulso temporalesco, prima diretto verso il Nordest e parte del Nordovest e poi verso il Centro Italia, soprattutto sugli Appennini.

Poi intorno alla metà della settimana la vasta area anticiclonica presente sull'Europa centro-occidentale si spingerà verso Levante raggiungendo anche l'Italia e dando vita ad una fase più stabile sulle nostre regioni, con temperature in lieve aumento su gradevoli valori tardo estivi. Non sarà però duratura, tanto che già a ridosso del prossimo weekend l'anticiclone si indebolirà parzialmente all'altezza del Centro Europa, lasciando filtrare correnti occidentali più umide e a tratti instabili verso l'Italia.

Già venerdì queste determineranno un aumento della nuvolosità a partire dalle nostre regioni occidentali, accompagnando anche qualche pioggia che nel corso della giornata potrà interessare Alpi occidentali, Sardegna e in serata parte delle regioni centrali tirreniche. Anche durante il weekend le infiltrazioni umide dai quadranti occidentali si manifesteranno sull'Italia con una spiccata variabilità, caratterizzata da rovesci e qualche temporale soprattutto nel pomeriggio di sabato sulle Alpi ma soprattutto sulle regioni centro-meridionali peninsulari, dove si attarderanno in modo sparso anche in serata. Un po' più stabile dovrebbe essere la domenica, salvo nelle ore centrali la possibilità di altri rovesci o temporali su Alpi e Appennino centro-meridionale.