Anticiclone africano in rimonta ma ancora rischio di forti temporali. Ecco i dettagli e le previsioni

Una robusta cellula di alta pressione continua a occupare occupa i meridiani centrali europei mentre da ovest correnti umide e instabili raggiungono la Penisola Iberica, la Francia meridionale e parte dell'Italia portando temporali anche di forte intensità. Nel corso delle prossime ore la situazione andrà a complicarsi ulteriormente per l'approfondimento di un vortice di bassa pressione che dal vicino Atlantico andrà a posizionarsi nei pressi del Portogallo.

Questa depressione avrà una storia importante su tutto il settore iberico dove porterà forti temporali e nubifragi nel corso del weekend ma farà la sua parte anche sull'Italia nella giornata di sabato. Confermato quindi quello che vi avevamo anticipato nelle scorse edizioni. Sabato è atteso un nuovo passaggio temporalesco su parte delle regioni settentrionali e a tratti anche al Centro con fenomeni che potrebbero risultare anche intensi.

Poco o nulla cambierà sul resto della Penisola salvo qualche passaggio nuvoloso innocuo e nella giornata di domenica l'aumento della pressione al Centro-Nord garantirà una pausa soleggiata per tutti. Il denominatore comune sarà il caldo, anche intenso domenica su alcune regioni del Sud. Ora non ci resta che identificare le zone che saranno maggiormente a rischio.

METEO SABATO

Nord, già al mattino qualche piovasco o temporale sarà possibile sulle Alpi occidentali e sul ponente ligure, altrove nubi sparse e ampie schiarite senza fenomeni significativi. Nel corso delle ore ed entro il pomeriggio temporali anche intensi sono attesi su tutta la Liguria e il Piemonte ma localmente anche sulla Lombardia sud occidentale e l'Emilia occidentale. Verso sera qualche temporale sarà possibile anche sull'Emilia centro orientale e il basso Veneto mentre altrove i fenomeni andranno attenuandosi. Nel corso della notte completo esaurimento dei fenomeni salvo isolati sulla Liguria.

Centro, al mattino nuvolosità irregolare sulla fascia tirrenica ma con scarsa probabilità di fenomeni, più sole sull'Adriatico. Nel pomeriggio transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche. Qualcuno isolato anche in Abruzzo. Altrove nubi per lo più innocue. Migliora ovunque entro sera.

Sud, nuvolosità irregolare in transito sulla Sardegna con qualche isolato piovasco o temporale entro il pomeriggio sui settori settentrionali, soleggiato altrove con nubi in aumento dal pomeriggio. Non escluso qualche veloce e debole piovasco tra Campania, Molise, Puglia settentrionale e Basilicata. Migliora ovunque tra la sera e la notte. Temperature in lieve aumento, venti di scirocco, moderati sui bacini occidentali. Mari mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi gli altri.

METEO DOMENICA

Nord, nuvolosità irregolare tra Liguria e Piemonte occidentale con qualche episodico fenomeno non escluso al mattino. Nubi sparse e schiarite via via più ampie sul resto dei settori con sole prevalente dal pomeriggio a partire da ovest. Non escluso qualche isolato fenomeno tra basso Veneto e Friuli in dissipamento.

Centro, sereno o poco nuvoloso con qualche disturbo al mattino sull'alta Toscana ma senza fenomeni.

Sud, sole prevalente al mattino, pomeriggio con qualche isolato temporale lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, venti ancora tesi sciroccali sui bacini occidentali, deboli variabili altrove. Mari mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi gli altri.