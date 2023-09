Avvio con temporali anche forti, poi possibile rimonta dell'anticiclone. Ecco cosa accadrà

L'anticiclone africano sta subendo un parziale indebolimento in corrispondenza dell'Europa centrale e un primo impulso di instabilità approfitta della sua defaillance per raggiungere parte delle regioni setentrionali, dove i fenomeni hanno fatto la loro comparsa già martedì. Rovesci e temporali hanno coinvolto l'arco alpino occidentale, in particolare in Piemonte il Canavese.

Nelle prossime ore rovesci e temporali si intensificheranno sulla Lombardia, specie centro-settentrionale, e si trasferiranno al Triveneto, risultando più frequenti sulle zone alpine, in serata qualche temporale fin sul Friuli VG, mentre da ovest avanzeranno parziali schiarite sulle zone di pianura. In serata intensificazione dell'instabilità sulle zone alpine con rovesci e temporali in locale sconfinamento fino alle pianure piemontesi e lombarde. Altrove condizioni ancora stabili, salvo qualche rovescio sulla Sardegna centro-settentrionale e sulla medio-alta Toscana, in attenuazione nel corso della giornata. Temperaure in calo al Nord. Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo Italia.

Nel corso del prossimo weekend una saccatura nord atlantica comincerà a scavarsi un canale depressionario verso i settori occidentali della Penisola Iberica, innescando un flusso di correnti da sudovest che dal Mediterraneo occidentale punterà lo Stivale. Al suo interno scorrerà un impulso di instabilità con rotta sudovest-nordest che dovrebbe raggiungere sabato parte della nostra Penisola.

Non è ancora chiara la sua esatta traiettoria, ma con i dati disponibili i fenomeni dovrebbero raggiungere una zona grosso modo compresa tra la Liguria e il medio versante tirrenico. Potremmo avere a che fare con piogge e temporali localmente di forte intensità, a causa del grande quantitativo di energia immagazzinata dall'impulso instabile nel suo scorrimento sulle calde acque mediterranee.

I fenomeni, nel loro moto verso nordest, potrebbero valicare agevolmente l'Appennino e riversarsi su parte del Nordovest, bassa Val Padana e medio-alto versante adriatico. Sul resto d'Italia prevarrebbe invece l'azione stabilizzante dell'anticiclone proteso dal comparto afro-mediterraneo verso il Centro-Sud Italia, con tempo più soleggiato e caldo.

Domenica il promontorio anticiclonico afro-mediterraneo parrebbe intenzionato a spingersi verso nord, scacciando verso il comparto balcanico l'impulso di instabilità e favorendo condizioni più stabili su gran parte d'Italia, anche con temperature in aumento. Si tratta però di una tendenza che potrebbe subire modifiche nei prossimi giorni, a causa della distanza temporale. Vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.