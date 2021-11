Ciclone Poppea, l'Italia nella morsa del maltempo: pioggia, vento e neve, ecco dove

Italia nella morsa del maltempo almeno fino al weekend. Il ciclone Poppea porta il vero autunno sull'Italia, da mercoledì 3 novembre e almeno fino al weekend del 6-7 novembre dovremo fare i conti con piogge, temporali e nevicate anche copiose lungo i settori alpini.

Il peggioramento

Il tempo tenderà a peggiorare con l'aumento della nuvolosità all'estremo Nordovest e sulle isole maggiori, mentre dalle prime ore di mercoledì il fronte in arrivo dalla Francia determinerà la ripresa del maltempo a partire dal Nord, Sardegna e regioni tirreniche centro-settentrionali. Insieme alle piogge anche abbondanti tornerà anche la neve sulle Alpi, dai 1500m o localmente più in basso. Poco coinvolto però l'estremo Sud Italia, parzialmente protetto dalle ultime roccaforti anticicloniche sul basso Mediterraneo, seppur con le condizioni che tenderanno a peggiorare entro venerdì.

Giovedì subentreranno schiarite sempre più ampie, che avranno già conquistato il Nordovest sin dal mattino. Iniziali condizioni più instabili su Toscana interna, Lazio, Umbria, basse Marche ed Abruzzo con piogge e rovesci sparsi e neve sull'Appennino dai 1900/2000m, ma tra il pomeriggio e la sera i fenomeni si attenueranno lasciando spazio a parziali schiarite. Qualche pioggia sul nord della Sardegna, più soleggiato sul resto dell'isola così come al Sud, a parte addensamenti e qualche pioggia sull'alta Campania interna. Venti tesi in prevalenza da sudovest. temperature in aumento al Sud.

Venerdì invece il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato al Nord e in Toscana, pur con qualche addensamento sulla bassa Emilia ma a carattere innocuo. Sul resto d'Italia invece saranno nubi e piogge a prevalere, soprattutto su Sardegna, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Lucania e alta Calabria, la sera qualche pioggia potrà giungere fin sul resto della Calabria, Salento e Sicilia. Venti tendenti a disporsi da nordest, temperature in calo

Tendenza nel weekend

Sabato infatti qualche pioggia interesserà le regioni del Centro-Sud peninsulare e la Sardegna, mentre ampie schiarite sono attese sul Nord Italia con cieli spesso sereni. Domenica l'anticiclone si farà probabilmente ancora più robusto sull'Europa centro-occidentale, abbracciando anche il Nord Italia dove il tempo rimarrà stabile e in gran parte soleggiato. Contemporaneamente la saccatura depressionaria mediterranea si estenderà al Nord Africa ed innescherà condizioni di instabilità anche marcata in mare aperto, con fenomeni che potrebbero spingersi verso est fino a coinvolgere anche la Sardegna. Sembrerebbe meno coinvolto invece il Centro-Sud peninsulare, più protetto dall'area anticiclonica in rinforzo sullo scacchiere europeo.