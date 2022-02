E' allerta meteo per venti forti oltre 100 km/h. Da metà settimana si cambia con l'anticiclone

Una perturbazione proveniente sul nord est dell'Europa determinerà nelle prossime ore la formazione di una profonda bassa pressione sui mari italiani e un aumento dei venti su buona parte del paese. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa ha emesso una nuova allerta meteo che prevede venti da forti a burrasca su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, in successiva estensione a Liguria, Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano. I venti, fino a burrasca forte, interesseranno anche Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con forti mareggiate lungo le coste esposte. I fenomeni, in particolare, riguarderanno le aree costiere adriatiche, appenniniche centro-meridionali e ioniche calabresi. Previste anche nevicate e forti piogge soprattutto al Sud

Mercoledì

Sarà una giornata di bel tempo un po' su tutta Italia con cieli in gran parte sereni, salvo qualche addensamento in più verso sera su Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia nordorientale, senza fenomeni di rilievo. Un po' di nubi in più si avranno lungo le Alpi confinali con qualche debole nevicata oltre i 1200m circa, tendente ad attenuarsi in serata. I venti soffieranno ancora tesi dai quadranti nordoccidentali, anche forti intorno alle isole maggiori e sullo Ionio. Temperature in aumento, soprattutto al Nord dove si potranno toccare punte di 16/18°C sui settori centro-occidentali.

Giovedì

Qualche residuo addensamento tra la notte e il mattino al Sud, anche con locali piovaschi in Puglia, ma con tendenza ad aperture. In prevalenza soleggiato sul resto d'Italia ma con velature e stratificazioni alte al Nordovest e in toscana, addensamenti che diverranno più compatti in serata su Liguria e Versilia associati a locali piogge a fine giornata sul Genovese. Venti tesi settentrionali all'estremo Sud, tendenti a disporsi da sud-sudovest sui bacini settentrionali di debole o moderata intensità. Temperature in leggero calo.

Venerdì

Nuvoloso su Liguria e regioni tirreniche con qualche pioggia su Spezzino, Toscana ed Umbria, nuvoloso anche sulla Val Padana, Umbria e regioni del medio-alto Adriatico entro sera, ma senza fenomeni. Sul resto d'Italia tempo più soleggiato. Venti deboli o moderati tra sudovest e sudest. Temperature in aumento al Sud.

Fine settimana

Nel weekend transiterà su parte d'Italia una perturbazione che dovrà fare i conti con l'area di alta pressione presente sugli stati centro-occidentali del Continente. Questa ne attenuerà notevolmente gli effetti e il transito del fronte riuscirà a produrre solo una certa nuvolosità, accompagnata però da precipitazioni molto scarse e non omogeneamente distribuite. Impegnerà principalmente le regioni centro-meridionali con effetti piuttosto modesti e già sul finire della settimana il suo spostamento verso sudest favorirà un miglioramento