Ciclone freddo fino al weekend con temporali e neve a quote basse anche al Centrosud

L'Italia da giorni è bersagliata dal maltempo a causa di un'irruzione di aria polare-marittima che ha fatto piombare il vero inverno sul nostro Paese. La neve sta cadendo al Nord fino in pianura al Nord, fiocchi arrivati anche a due passi dalla costa ligure, in collina al Centro, mentre al Sud dominano forti temporali. Scattano anche gli allerta della Protezione civile arancione in Campania, gialla in Sardegna e nel Lazio. E allora vediamo come sarà questo fine settimana..

Venerdì 20

Un vortice andrà ad approfondirsi sul basso Tirreno, causando un incremento dell'instabilità su tutto il Centro-Sud. Piogge, rovesci e temporali di forte intensità colpiranno tutte le regioni centro-meridionali entro sera, non sono esclusi alluvioni lampo e criticità idrogeologiche, specie la sera su Sicilia occidentale, Calabria tirrenica e Campania. Possibili grandinate ed episodi di graupel fino in costa. Nevicate abbondanti, localmente copiose, nelle zone interne oltre i 200m al Centro, sopra i 400-600m al Sud e in Sardegna. Andrà decisamente meglio al Nord dove splenderà il sole, ad eccezione della Romagna. Ventilazione a rotazione ciclonica in netto rinforzo. Raffiche oltre i 100 km/h sul Tirreno meridionale con onda in aumento fino a 6 metri, massime attenzione. Vento di Bora e Tramontana a tratti forte su alto Adriatico e Liguria, di Libeccio sullo Ionio. Freddo, temperature in calo ovunque, massime tra 5 e 12, gelate al mattino al Nord.

Sabato 21. Vortice in spostamento verso l'Adriatico. Ancora maltempo al Centro-Sud, rovesci e temporali localmente intensi su Campania, Calabria e regioni adriatiche, possibili allagamenti e criticità. Piogge più sparse alternate a schiarite sulle Isole Maggiori. Nevicate abbondanti oltre i 200-400m, sopra i 500-600m in Sardegna. Più stabile e soleggiato al Nord, in Toscana e sul Siracusano. Vento generalmente disposto dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a 60-80 km/h possibili specie sulle aree tirreniche e medio-alto Adriatico, mentre tra Ionio e Adriatico meridionale avremo venti burrascosi da Sud. Mareggiate sulle coste esposte, moto ondoso in calo rispetto al giorno precedente tra Calabria tirrenica e Sicilia. Ulteriore calo termico, con temperature minime sotto zero nelle aree interne del Centro e al Nord, massime ovunque comprese tra 5 e 10°C.

Domenica 22 (tendenza). Continua ad affluire aria fredda da Nord-Est in un contesto di generale variabilità al Centro-Sud tra nubi, schiarite ma anche rovesci e nevicate a bassa, fino a 100m tra Romagna, Marche, Umbria e Abruzzo, oltre i 400m al Sud e in Sardegna. Ancora tempo stabile e ben soleggiato al Nord. Temperature massime comprese tra 5 e 10°C, freddo con gelate al mattino al Nord. Forte Bora sull'alto Adriatico con mare molto mosso sulle coste esposte.