Nuova perturbazione tra martedì e mercoledì: ecco le Regioni coinvolte. Le previsioni

Esauritisi definitivamente gli effetti del ciclone Domingos, sull'Italia si apre una parentesi più stabile che caratterizza l'avvio della settimana con ampi spazi soleggiati prevalenti. Tuttavia il flusso umido atlantico è sempre attivo sull'Europa centro-settentrionale e ben presto si farà sentire anche sulle nostre regioni, con nuove nubi e piogge.

Direttamente esposte sono le regioni tirreniche, dove già nel corso della giornata di oggi, lunedì, si andrà verso un aumento della nuvolosità con qualche pioggia in arrivo tra pomeriggio e sera su Toscana, Umbria e Lazio, oltre che in Sardegna. Sarà il preludio ad un peggioramento più organizzato che si concretizzerà tra martedì e mercoledì al Centro-Sud, alle prese con il transito di un fronte foriero di piogge e rovesci anche temporaleschi. Meno coinvolte invece le regioni settentrionali, salvo qualche disturbo su Alpi e parte del Nordest. Ecco nel dettaglio:

Meteo martedì

Al Nord ampie schiarite al Nordovest, addensamenti già al mattino su alta Lombardia, Trentino e Friuli VG, con piogge e rovesci in attenuazione da ovest in giornata e con tendenza a schiarite in propagazione fino all'estremo Nordest in serata. Deboli nevicate sulle Alpi dai 1800m. Condizioni più soleggiate invece al Nordovest. Al Centro nubi e piogge fin dal mattino su bassa Toscana, Lazio, Umbria e interne adriatiche, in estensione in giornata fino alle coste di Marche e Abruzzo, seppur più attenuate. Maggiori schiarite invece sull'alta Toscana. Tra il pomeriggio e la sera fenomeni in attenuazione su Toscana, Umbria, Marche e alto Lazio con schiarite, ancora qualche pioggia tra basso Lazio e Abruzzo. Al Sud inizialmente soleggiato, ma con tendenza a peggioramento in giornata su alta Campania, alta Puglia ed ovest Sicilia con piogge e qualche temporale entro sera sul Tirreno. Rimangono condizioni soleggiate e asciutte sul resto della Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia centro-orientale. In Sardegna nuvoloso con piogge sparse più frequenti sulle zone centro-meridionali. Venti moderati da sudovest. Temperature in calo sulle regioni centrali.

Meteo mercoledì

Al Nord tempo in prevalenza soleggiato, ma con foschie e nebbie nelle ore mattutine in Val Padana. In serata nubi in aumento in Liguria. Al Centro tornano ampie schiarite, salvo residui addensamenti al mattino su basso Lazio e basso Abruzzo, con piovaschi in rapido esaurimento e schiarite in arrivo. In serata nubi in aumento sull'alta Toscana. Al Sud piogge e rovesci diffusi sin dal mattino sui settori peninsulari e sul nord della Sicilia, in estensione al resto della Sicilia e alla Calabria ionica in giornata. Attesi fenomeni localmente forti al mattino sul Salento, al pomeriggio su Calabria tirrenica e Messinese. In giornata però tendenza ad attenuazione dei fenomeni, con schiarite a partire da Campania e medio-alta Puglia. In Sardegna ampie schiarite, alternate ad un po' di variabilità sul versante occidentale. Venti moderati o tesi occidentali tendenti a disporsi da nordovest. Temperature in calo al Sud.