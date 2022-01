Avvio di settimana instabile: con neve e freddo ma a metà settimana la svolta. Ecco dove arriverà il bel tempo

Inizio di settimana con freddo e neve. Un profondo vortice sullo Ionio continuerà a far affluire correnti fredde da nordest sull'Italia, responsabili di una certa instabilità sulle regioni adriatiche centro-meridionali e su parte del Meridione, con possibilità ancora di qualche pioggia o nevicata a quote collinari martedì. Andrà meglio invece al Nord e sulle regioni tirreniche, dove sarà il bel tempo a prevalere.

Mercoledì perturbazione balcanica

Un nocciolo di aria molto fredda di provenienza balcanica, incanalato nel flusso nordorientale, verrà proiettato velocemente sul Mediterraneo centrale e si tufferà sul Tirreno, generando una ripresa dell'instabilità nella primissima parte della giornata sulle regioni centrali, con calo delle temperature e nevicate a quote molto basse, a tratti anche a quote pianeggianti. Si tratterà comunque di un passaggio molto rapido, tanto che in giornata si andrà già verso un miglioramento.

Veloci rovesci di neve in pianura su Marche, Umbria, Abruzzo, ma a tratti anche sul Lazio, in particolare su Viterbese e Reatino; neve anche sui Castelli Romani e fiocchi misti a pioggia non esclusi anche su Roma. In mattinata miglioramento e tendenza ad ampie schiarite sul versante tirrenico, mentre insisterà una certa variabilità su quello adriatico con deboli piogge sulle zone interne o neve dai 100m. Sul resto d'Italia variabilità in Sardegna con qualche pioggia o nevicata dai 300m, spiccata variabilità anche sulle regioni meridionali con qualche piovasco in Sicilia, in estensione la sera alla bassa Calabria, o nevicata dai 1200/1300m. Bel tempo al Nord. Temperature in generale diminuzione.

Da giovedì anticiclone

Sembra sempre più probabile che da giovedì l'anticiclone presente sugli stati centro-occidentali del Continente si espanda verso est inglobando gran parte d'Italia e dando vita ad una fase stabile su tutte le regioni, a parte una residua variabilità su Sicilia e Calabria. Tempo stabile e cieli spesso sereni potrebbero caratterizzare le giornate forse anche fino alla fine della settimana, con le temperature che invertirebbero la tendenza tornando ad aumentare anche in modo deciso. Faranno però eccezione le inversioni termiche sulle pianure del Nord e su tratti del Centro Italia, limitatamente alle ore notturne e del primo mattino.