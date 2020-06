Sarà un weekend bagnato: acquazzoni e temporali in arrivo su gran parte dell'Italia

In questo giugno 2020, sole e caldo stentano ad arrivare. I prossimi giorni saranno ancora caratterizzati da numerose occasioni temporalesche. Quella di venerdì con l’aumento della pressione che ha portato temperature più miti è una tregua che non durerà molto. Già da sabato infatti l’arrivo di un nuovo fronte instabile collegato al passaggio di una goccia fresca in quota, farà peggiorare il tempo subito al Nordovest e poi dalla Sardegna verso Toscana e Lazio. (Guarda le previsioni)

Le previsioni per domenica

Domenica, nubi e temporali interesseranno ancora la Toscana, l’Umbria e poi dall’arco alpino del Triveneto scenderanno verso le pianure del Nordest. Sarà più soleggiato altrove. Dove ci sarà un maggior soleggiamento le temperature saranno in deciso aumento con valori massimi fino a 28-29°C al Nord e al Centro e punte di 30-32°C in Puglia e Sicilia.

E per la prossima settimana

Dalla prossima settimana l’alta pressione tenterà una nuova sortita verso la nostra Penisola. Da lunedì la goccia fresca del weekend scivolerà verso la Grecia influenzando con temporali diffusi gran parte del Centro-Sud, successivamente il sole comincerà gradualmente e dominare sempre più. Le temperature saliranno ulteriormente avvolgendo l’Italia in un clima semi-estivo.