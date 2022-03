Meteo: weekend con temperature miti e sole al Nord

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Un weekend di temperature miti, bel tempo al Nord e qualche rovescio al sud. In pratica una fotocopia di quanto è avvenuto degli ultimi due fine settimana ma con qualche grado in più. Sono le previsioni di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it che annuncia 2-3 giorni di pioggia consecutivi al Nord da mercoledì 30 marzo fino al 1° aprile con il ritorno della neve in montagna a 1500 metri. Intanto il periodo di siccità al Nord si allunga tanto che lunedì prossimo verrà tagliato il traguardo di 110 giorni senza precipitazioni. "Tre mesi dopo il Santo Natale - afferma Sanò - il quadro meteorologico italiano si avvicina a conseguire la 'Laurea in Siccità' con il massimo dei voti". Risultato: -92% di piogge sul Bacino del Po a Marzo; minima portata dal 1972 in alcune sezioni padane; dati inquietanti dal Fiume Adige, dalla rete idrografica della Toscana e delle Marche. Anche in Umbria si calcola una riduzione delle piogge del 70% nella stagione appena conclusa mentre il livello del Lago di Bracciano nel Lazio scende sempre più, come quello di tutti i laghi del Nord. Un quadro che comporta importanti problemi per l'agricoltura, la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento idrico. "Ad oggi - ribadisce Sanò - siamo ufficialmente saliti al secondo posto come periodo più secco dal 1957". Queste le previsioni nel dettaglio: Venerdì 25: Al Nord: soleggiato a tratti velato. Al Centro: più nubi in Sardegna e poi Toscana, soleggiato altrove. Al Sud: bel tempo salvo velature verso la Sicilia. Sabato 26: Al Nord: soleggiato salvo velature in Liguria. Al Centro: inizialmente velato poi più nuvoloso, occasionali, ma rari piovaschi in Sardegna. Al Sud: nubi in graduale aumento. Domenica 27: Al Nord: parzialmente nuvoloso a sud del Po, bello altrove. Al Centro: velato a tratti nuvoloso, possibili piovaschi tra Abruzzo e Molise. Al Sud: nuvoloso con piogge sparse. Tendenza: da metà settimana possibile ritorno delle piogge al nord, con qualche nevicata inizialmente a quote elevate poi in calo fino ai 1500 metri. (ANSA).