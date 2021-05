Meteo weekend 29-30 maggio e ponte 2 giugno, a rischio pioggia su mezza Italia. Ecco in quali regioni

Finale di maggio ancora nel segno della grande variabilità, con il rischio elevato di qualche temporale e locali grandinate. Insomma, sarà una fase certamente più soleggiata rispetto a quanto paventato solo qualche giorno fa, ma non del tutto esente da disturbi, anche improvvisi. Il team de iLMeteo.it informa che sia sabato e sia domenica le precipitazioni riguarderanno principalmente i settori montuosi, soprattutto del Nord. Su queste aree si potranno sviluppare dei temporali pomeridiani o brevi rovesci di pioggia. Le temperature, inizialmente al di sopra della norma, si porteranno temporaneamente al di sotto tra fine maggio e inizio giugno.

Sabato

Sabato sull’insieme del Paese tempo buono o discreto, solo in parte soleggiato, a causa del passaggio di banchi nuvolosi alla media e alta quota. Nel pomeriggio nubi cumuliformi in sviluppo attorno ai rilievi, associati a rovesci e locali temporali su quelli alpini e dell’Appennino settentrionale. In serata tendenza a peggioramento, con rovesci e temporali in propagazione a buona parte delle regioni settentrionali, nella notte tra sabato e domenica anche a Toscana, Umbria e Marche. Sul resto del Paese, nonostante il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o localmente coperto, il rischio di pioggia sarà davvero basso o addirittura nullo.

Domenica

Domenica l’instabilità continuerà a persistere al Nord tendendo a estendersi verso parte del Centro; nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali a carattere intermittente che andranno a interessare prevalentemente il Nord-Ovest, l’alto Veneto, l’Emilia Romagna e buona parte delle zone interne del Centro. Al Sud e sulle Isole continuerà a insistere il bel tempo con prevalenza di sole.

Due giugno

Anche nei giorni successivi e fino a mercoledì 2 giugno, festa della Repubblica, l’anticiclone garantirà un tempo in gran parte asciutto, saranno sempre i rilievi ad aver la maggior probabilità di sviluppare qualche temporale nelle ore pomeridiane. Le temperature non subiranno grossi scossoni se non temporanee diminuzioni in presenza di un cielo più coperto e di una ventilazione più vivace dai quadranti settentrionali. Insomma, nonostante si prevedano condizioni tutto sommato discrete, nelle ore più calde pomeridiane potrà sempre scapparci qualche sgradita sorpresa, più probabile a ridosso dei rilievi alpini e lungo il comparto appenninico centrale. L'alta pressione, tuttavia, continuerà comunque a spingere verso la conquista del Mediterraneo e le masse d'aria fresca si vedranno così costrette a spostarsi sempre più verso est, preludio questo all'arrivo di una fase ancora più stabile e soleggiata attesa per i giorni successivi al Ponte.

Le previsioni

Oggi 28 maggio - Al nord: soleggiato e mite. Al centro: bel tempo. Al sud: cielo poco nuvoloso.

Sabato 29 maggio - Al nord: temporali pomeridiani sulle Alpi, molte nubi altrove. Al centro: cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto. Al sud: un po’ instabile in Sicilia.

Domenica 30 - Al nord: qualche temporale sulle Alpi occidentali, nubi sparse altrove. Al centro: qualche pioggia su Abruzzo e Molise, sole altrove. Al sud: piovaschi in Puglia e sugli Appennini.