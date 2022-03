La Primavera è ancora lontana: pioggia e freddo nel weekend. Le regioni più colpite dal maltempo

Sarà un weekend all’insegna de maltempo soprattutto in Sardegna e in parte anche sulla Sicilia a causa dell'isolamento di un vortice di bassa pressione tra le Baleari e le coste algerine. Sabato e domenica sull'Isola sarda sono previste abbondanti precipitazioni accompagnate da venti piuttosto forti. Sul resto della Penisola prevarranno regimi anticiclonici con clima ancora freddo ma in un contesto asciutto. Ancora un nulla di fatto quindi per le piogge al Nord che permane in una situazione di grave siccità.

Venerdì, bel tempo quasi ovunque

Il peggioramento avverrà nel corso del weekend, per la giornata di venerdì dal sito 3Bmeteo poco o nulla da segnalare se non una certa nuvolosità al Nordovest e lungo l'Appennino meridionale ma accompagnata da fenomeni davvero esigui

Previsioni sabato

Nord, cieli nuvolosi al Nordovest con qualche sporadico fenomeno sul basso Piemonte, nevoso dai 500-600m. Soleggiato al più velato altrove. Centro, peggiora sulla Sardegna con piogge e rovesci anche abbondanti in serata sui settori meridionali dell'Isola. Sereno o poco nuvoloso sui settori peninsulari con qualche velatura o stratificazione sulle regioni tirreniche. Sud, nubi in aumento sulla Sicilia con qualche pioggia nella seconda parte della giornata, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in aumento sulle Isole Maggiori, stazionarie o in lieve calo altrove. Venti tesi da est, anche forti sui Canali. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati i Canali.

Meteo domenica

Nord, addensamenti sul Piemonte occidentale con qualche sporadica nevicata dai 500-800m. In prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Centro, instabile sulla Sardegna con piogge e locali temporali soprattutto sui settori orientali dell'Isola. Poco nuvoloso al più velato sulle regioni peninsulari. Sud, qualche sporadica pioggia sulla Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove salvo locale variabilità sull'area ionica. Temperature in leggero aumento le massime. Venti ancora tesi dai quadranti orientali con mari mossi o molto mossi, specie i Canali.