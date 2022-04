Meteo: vortice ciclonico verso l'Italia,da giovedì le piogge

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Tornano le piogge, anche sul Nord Italia colpito da un'estrema siccità, ma, in base all'Indice Spei (Standardised Precipitation Evapotranspiration Index), si nota che è stato colpito anche il Centro Italia. Se poi si prendono in considerazione gli ultimi 12 mesi, si nota un indice Spei negativo con siccità su Nord Italia, Centro, Sicilia e Sardegna. Un problema di deficit da Nord a Sud, perchè, rilevano gli esperti del sito www.iLMeteo.it "anche laddove è piovuto un po' di più, le temperature eccezionalmente calde degli ultimi 12 mesi hanno fatto subito evaporare l'acqua". Da domani la pioggia arriverà anche sul Piemonte, dove lo scorso inverno non è mai piovuto. Tornerà sull'asciutto Po, tornerà sugli invasi che fanno fatica a produrre energia idroelettrica, tornerà anche al Centro con i fiumi in secca. Al momento Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che "arriveranno le vere precipitazioni già da oggi. Da giovedì saranno possibili in Sardegna e tra Emilia e Basso Piemonte 50 litri per metro quadrato; venerdì ci attendiamo più di 40 litri per metro quadrato, soprattutto su Emilia Romagna e Campania". Pioggia da Nord a Sud fino a sabato, poi probabilmente il tempo migliorerà sulle regioni centro-meridionali. Per il periodo festivo del 25 Aprile ci sono ancora incertezze. Potrebbe tornare il sole per la Festa della Liberazione. In dettaglio: Giovedì 21. Al nord: maltempo con piogge diffuse, meno frequenti al Nord-Est. Al centro: cielo coperto con piogge diffuse. Al sud: peggiora specie sulle regioni peninsulari. Venerdì 22. Al nord: ancora maltempo, in estensione ulteriore verso il Nord-Est. Al centro: maltempo con piogge e temporali. Al sud: piogge diffuse, più intense in Campania. Tendenza. Da domenica tempo in miglioramento al Centro-Sud, 25 aprile più soleggiato, ma da confermare. (ANSA).