Meteo: tempo instabile con freddo, pioggia e neve

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Sono giornate dal tempo instabile quelle di questi giorni, con un quadro termico movimentato e alimentato da una situazione meteorologica altrettanto dinamica dal punto di vista delle piogge. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma l'arrivo di ben due cicloni, uno da questa sera ad iniziare dal Nord-Ovest e uno nel weekend. Le temperature resteranno sotto la media da venerdì fino almeno al 20 aprile, senza segnali caldi o pre-estivi. Le basse pressioni proverranno entrambe dal Nord Atlantico e porteranno le precipitazioni più intense al Nord-Est e poi velocemente verso il Centro-Sud. Prosegue invece la siccità nel Nord-Ovest nonostante siano in arrivo circa 10-30 mm di pioggia da oggi a domenica. Previste per oggi piogge moderate tra Piemonte, Lombardia e Liguria, con intensificazione in tarda serata ed estensione verso Est ed Alta Toscana. Domani maltempo più acceso, con neve sulle Alpi fino ai 500 metri e sugli Appennini oltre gli 800-1000 metri: le precipitazioni saranno abbondanti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia con oltre 100 mm di pioggia in 24 ore. Dal pomeriggio i fenomeni si concentreranno anche sul Centro, mentre al Sud resisteranno ampie schiarite ed un caldo anomalo, specie in Sicilia. Infine dopo un venerdì di tregua, con una fase interciclonica da sprazzi di sole alternati a veloci rovesci, durante il weekend arriverà il secondo ciclone. Nel dettaglio - Mercoledì 12. Al nord: cielo coperto, piogge dalle Alpi verso le pianure. Al centro: poche nubi, clima mite, caldo per il periodo in Sardegna. Al sud: soleggiato. - Giovedì 13. Al nord: rovesci diffusi su Lombardia e Nordest. Al centro: instabile su Toscana, Umbria, Marche e localmente sul Lazio. Al sud: molte nubi. - Venerdì 14. Al nord: cielo nuvoloso. Al centro: variabilità perturbata. Al sud: piogge sparse. (ANSA).