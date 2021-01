Avanza l’anticiclone: sole ma anche venti di tramontana e tanto freddo per tutta la settimana

Non solo piogge ma anche da venti gelidi. La settimana appena iniziata sarà caratterizzata dell’avanzare dell’anticiclone. Da martedì soffieranno venti freddi di Maestrale via via più intensi che addosseranno le precipitazioni sulle coste settentrionali della Sicilia e sulla Calabria (specie tirrenica) con temporali e nevicate sopra i 1000 metri. Sul resto d’Italia la presenza anticiclonica garantirà giornate soleggiate. (Guarda le previsioni meteo)

Temperature in forte diminuzione

Le temperature subiranno un importante diminuzione nei valori notturni che scenderanno fino a -5/-6°C sulla Pianura Padana, valori sottozero anche al Centro come a Roma, Firenze e Perugia. Di giorno invece, grazie al maggior soleggiamento, i valori tenderanno temporaneamente a salire al Nord.

Venti gelidi

Da venerdì 15 e soprattutto sabato 16 la scena meteorologica subirà un altro importante cambiamento. Cominceranno a soffiare venti via via più freddi provenienti dai Balcani e ancor prima dalla Siberia. Temperature in ulteriore e sensibile diminuzione su tutta Italia con valori sotto la media anche di 10°C.

Le previsioni

Lunedi 11- Al nord: cielo poco nuvoloso su molte regioni. Al centro: più instabile in Sardegna. Al sud: occasionali precipitazioni sparse.

Martedì 13 - Al nord: bel tempo. Al centro: piovaschi in Molise, sole altrove. Al sud: maltempo su Sicilia e Calabria (specie tirreniche), più stabile altrove.

Mercoledì 13 - Al nord: sereno o poco nuvoloso, neve sui confini alpini. Al centro: bel tempo. Al sud: qualche piovasco sul basso Tirreno. Da venerdì clima via via più freddo ovunque.