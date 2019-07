Meteo, oggi nubi al Nord ma ancora caldo al Centro-Sud

Roma, 7 lug. (askanews) - Moderato aumento dell'instabilità al Nord a causa dell'avvicinarsi di una perturbazione atlantica, con l'attesa di rovesci e temporali che saranno più diffusi dal pomeriggio al Nord-Est. Al Centro-Sud, invece sarà un'altra giornata prevalentemente soleggiata e molto calda. Sono queste le previsioni degli esperti di Meteo Expert che intravedono, già dalla giornata di oggi, le prime avvisaglie di quel cambiamento della situazione meteo che caratterizzerà la prossima settimana: nei prossimi giorni, infatti, correnti relativamente più fresche e instabili scivoleranno sul nostro Paese, portando numerosi temporali, prima al Centro-Nord, e poi nella parte centrale della settimana anche al Sud.L'aumento dell'instabilità sarà associato a un graduale e diffuso calo termico che spazzerà via il caldo di questi giorni: a metà settimana le temperature potrebbero attestarsi localmente su valori prossimi alla norma su tutte le regioni.Se oggi assisteremo a nuvole in aumento al Nord e in Toscana, a iniziare dal basso Piemonte e dal settore ligure, dove sono in atto i primi rovesci o temporali. Nel pomeriggio il rischio di rovesci o temporali sarà più elevato sulle Alpi orientali e soprattutto sul Friuli Venezia Giulia Domani, invece, al mattino prevalenza di nuvole associata a qualche rovescio su coste dell'alto Adriatico, Appennino emiliano e alta Toscana. Più soleggiato altrove con le schiarite più ampie al Nord-Ovest, al Sud e in Sicilia. Nel pomeriggio condizioni di instabilità con sviluppo di locali rovesci o temporali lungo l'Appennino emiliano, romagnolo e marchigiano, in Emilia, sulle Alpi centro-orientali, nell'entroterra delle Venezie, in estensione in serata fino alle coste. Temperature massime in calo in Emilia e sulle regioni adriatiche, stabili o in lieve aumento altrove. Venti in prevalenza deboli.