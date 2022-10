Sardegna: nel mirino di grandine e nubifragi. Ecco le altre regioni a forte rischio maltempo

E' in arrivo sull'Italia una potente fase di maltempo. Nuove piogge e potenziali nubifragi colpiranno dapprima la Sardegna. Giovedì i temporali si porteranno verso la Sicilia e il Sud peninsulare, risultando a tratti forti a causa della temperatura del mare ancora elevata.

La tempratura elevata del mare

L’acqua intorno alla Sardegna è a 23°C, intorno alla Sicilia meridionale addirittura a 25°C come in piena estate, o quantomeno come durante le stagioni estive prima del forte Riscaldamento Globale in atto negli ultimi 30 anni. Ricordiamo infatti che durante la scorsa estate il mare al Sud ha raggiunto una temperatura tropicale di 30-31°C, e tuttora risentiamo di questa anomalia estrema. In sintesi, prestiamo attenzione ai nubifragi di Ottobre, possibili nei prossimi giorni soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori; al Nord prosegue invece una fase di siccità estrema. All’orizzonte, nel fantameteo, non escludiamo il ritorno del caldo con un’Ottobrata versione 2.0: è previsto un aumento delle temperature nel weekend ma soprattutto durante la prossima settimana con possibili picchi di 32-33°C in Sardegna.

Mercoledì, nubifragi in Sardegna

Giornata generalmente poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, salvo alcuni annuvolamenti più consistenti al pomeriggio sull'Appennino emiliano, in serata sulle Alpi occidentali, con alcune piogge. Da segnalare banchi di nebbia nelle opre più fredde sulla Val Padana occidentale, in dissolvimento. Nubi in aumento nel pomeriggio anche sull'Appennino toscano e su quello umbro-marchigiano, con deboli piovaschi in esaurimento la sera. Instabilità in rapida intensificazione in Sardegna con piogge e rovesci in estensione da ovest ad est, tendenti a divenire anche intensi su Cagliaritano e versante tirrenico, in estensione la sera fin sulla Sicilia occidentale. Ventilazione debole o moderata orientale. Temperature in calo le massime in Sardegna.

Giovedì temporali in Sicilia

Persisterà un po' di instabilità in Sardegna, soprattutto sul versante orientale. Ma piogge e temporali si concentreranno soprattutto su Sicilia e Sud peninsulare con fenomeni che potranno farsi anche intensi sul versante tirrenico e su quello ionico, più isolati invece su quello adriatico dove permarranno alcune schiarite. Una certa variabilità è attesa nel pomeriggio anche sulle regioni centrali, in particolare sulle zone interne, con qualche rovescio o temporale in attenuazione in serata. Nubi sparse e schiarite sul Nord Italia, salvo maggiori addensamenti la sera sulle Alpi. Venti tesi tra nordest e sudovest al Sud. Temperature in calo al Centro-Sud.

Venerdì, torna il bel tempo al Sud

Venerdì si esaurirà l'instabilità al Sud e subentreranno schiarite, mentre una nuvolosità sparsa e irregolare interesserà il resto d'Italia, tendente ad intensificarsi su Alpi, Nordovest e settore tirrenico centro-settentrionale, dove compariranno alcune piogge. Ventilazione moderata o tesa da nordovest. Temperature in lieve calo al Nord e tirreniche.