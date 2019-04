Fine settimana all'insegna dell'intabilità, calo delle temperature anche al Sud

Quadro meteo altalenante nell'ultimo scampolo di vacanza pasquale. Dopo il "black Friday" oggi piovoso, una tregua di sole è prevista per domani sabato, con una nuova perturbazione domenica al Nord-Est e in parte del Centro che risparmia le gite del primo maggio. I vacanzieri del ponte, secondo le previsioni fornite da Meteo Expert, dovranno fare i conti con una situazione meteo incerta, con temperature in discesa ma nella norma per il periodo.

Venerdì e sabato

"La perturbazione che venerdì ha attraversato il Centro Nord raggiungerà le regioni meridionali nella notte di sabato, per poi abbandonare il Paese, consentendo un generale miglioramento del tempo. Il sistema perturbato sarà seguito da aria un poco più fresca- spiegano i meteorologi- che determinerà un calo delle temperature anche al Sud".

Domenica

Domenica un ciclone ricolmo di aria fredda si addosserà all'arco alpino centro orientale facendo letteralmente crollare le temperature di diversi gradi in pochissimo tempo. Il tutto sarà accompagnato da precipitazioni molto intense con veri e propri nubifragi con grandine sulle province di Udine, Gorizia e Trieste. Anche sul Veneto non mancheranno le piogge e i temporali in estensione poi anche ad Emilia Romagna quindi Toscana, Umbria e Marche. La novità più interessante di questo fine settimana sarà il ritorno straordinario della neve con i fiocchi che si spingeranno molto in basso (per essere a fine aprile) fin verso i 700-900 metri di quota con la possibilità di vedere nevicate diffuse sulle Dolomiti e copiose sulle Alpi Carniche e Giulie.

Le temperature si abbasseranno sensibilmente sul Nord-Est. Martedì, secondo Meteo Expert, tempo in generale miglioramento. Da segnalare qualche temporale sul Lazio centro-meridionale e nell'est della Sardegna. Temperature in aumento al Centro-Nord. Mercoledì 1° maggio tempo soleggiato su quasi tutto il Paese. Nubi e qualche rovescio nella prima parte della giornata sulla Sicilia orientale, in Calabria e sul Salento. Temperature in generale aumento.