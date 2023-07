Italia divisa dal meteo: al Sud il caldo non molla la presa, temporali e grandine al Nord

Mentre il caldo africano raggiunge il suo picco sull'Italia, il flusso perturbato nord atlantico compie manovre evasive per scendere di latitudine. Nei prossimi giorni riuscirà a portare dei forti temporali al Nord, unica zona dove il caldo si attenuerà leggermente mentre su parte del Centro e soprattutto al Sud non c'è verso che le temperature asfissianti di questi giorni trovino un sollievo. Il weekend 22-23 luglio che si avvicina avrà caratteri estremi, da un lato ci saranno forti temporali, nubifragi e grandinate con temperature tutto sommato in media, dall'altro avremo sole e caldo asfissiante con temperature fino a 10/15°C sopra media

Devastanti grandinate tra Lombardia e Triveneto

Chicchi di grandine delle dimensioni di palline da golf e localmente anche da tennis (sino a 10/12 cm di diametro), raffiche di vento distruttive, un susseguirsi di tuoni e lampi nonché danni a non finire: questi sono i risultati dei violenti temporali che dal tardo pomeriggio di mercoledì hanno colpito diversi comuni tra Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli. Frutto dello scontro tra l'aria molto calda presente sull'Italia e in particolar modo nel Catino Padano e le infiltrazione più fresche atlantiche in quota che hanno iniziato a lambire il Nord.

Veneto il più bersagliato

Particolarmente colpiti dalle grandini di medio-grosse dimensioni soprattutto le zone del prosecco e il Padovano: Treviso coinvolti i Comuni di Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello e Pederobba. A Padova le aree di Campodarsego e Camposampiero e Stra nel Veneziano. Secondo la stampa locale un'intensa grandinata ha colpito in particolare le aree dei comuni di Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello e Pederobba, zone note per le coltivazioni del Prosecco, in parte andate distrutte così come numerose auto e strutture (segni anche sulle facciate delle abitazioni). Ne padovano colpiti soprattutto i comuni di Camposampiero e Campodarsego ma chicchi grossi come noci sono caduti anche a Cittadella, Limena e San Giorgio in Bosco. A Pontevigodarzere si sono verificati danni a un distributore di benzina, mentre nel Veneziano nell'area di Stra e Vigonovo con alberi in mezzo alla strada che hanno bloccato la viabilità e carrozzerie delle auto devastate.

Zaia: "110 feriiti"

"La grandine caduta è stata assolutamente fuori dal comune, con chicchi di ghiaccio che hanno raggiunto in alcuni casi diametri superiori ai 10 cm". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dopo il maltempo che ha interessato ieri, nel pomeriggio e nella serata, ampie porzioni del territorio regionale. Ci sono 110 persone rimaste ferite, "con traumi determinati dalla grandine, da cadute e d

Le previsioni

Dopo una mattinata perlopiù soleggiata da Nord a Sud, nel corso del pomeriggio nuovi rovesci e temporali sono attesi al Nord, in particolar modo sui settori alpini centro orientali con fenomeni nuovamente di forte intensità tra Cadore, Carnia e Giulie. Attesi fenomeni anche su Orobie, Adamello, Prealpi venete nonché localmente appennino emiliano-romagnolo con sconfinamenti su pianure emiliane e alte pianure di Lombardia, Veneto e Friuli.