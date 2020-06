Maltempo ovunque, allerta arancione anche in Sardegna. Coldiretti: "Milioni di euro i danni"

Nel porto di Anzio un peschereccio si è rovesciato a causa del forte vento: tre pescatori sono rimasti coinvolti, uno è deceduto, due sono rimasti feriti. Allagamenti e smottamenti anche nel Bolognese, dove i vigili del fuoco sono ancora al lavoro: nella zona metropolitana si è abbattuto un violento temporale che ha causato molti danni specialmente nelle zone montane intorno a Gaggio, Castiglione dei Pepoli e Porretta Terme. A Porretta le strade si sono trasformate in torrenti. A Granaglione evacuata una donna che risiedeva in una casa esposta ai detriti che stavano scendendo giù.

A Bologna un condominio è stato colpito da un fulmine, mentre danni da acqua si sono registrati in centro. A Medicina, comune che era stato "isolato" come zona rossa per l'emergenza coronavirus, squadre di vigili sono intervenute per allagamenti e per mettere in sicurezza alberi e pali della luce.

Allarme Coldiretti

Nel Centro-Sud è emergenza. "Salgono a milioni di euro i danni nelle campagne a causa di pioggia, grandine e vento che hanno colpito l’Italia da nord a sud distruggendo raccolti, sventrando serre, sradicando alberi, allagando campi, scoperchiando tetti e provocando frane e smottamenti", ha comunicato la Coldiretti, soffermandosi sulla violenta perturbazione che ha sferzato Toscana, Friuli, Emilia Romagna e Sicilia (nel Palermitano).

Torna l'acqua alta a Venezia: il Centro maree del Comune prevede una massima di 120 centimetri. Il passaggio di una rapida ma profonda perturbazione di carattere tardo primaverile porterà i suoi effetti sul livello marino in coincidenza del massimo della marea astronomica.

Non sarà un bel fine settimana

Una perturbazione atlantica, alimentata da flussi in quota più freddi provenienti dalla Groenlandia, determinerà nelle prossime ore una fase perturbata su gran parte delle regioni, con precipitazioni più frequenti sulle aree tirreniche e sul Nord-Est, oltre ad un rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali.

Condizioni meteo avverse

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche. L'avviso prevede venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti meridionali su Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Possibili mareggiate sulle aree esposte. Prevede, inoltre, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Umbria, Lazio, Campania e sui settori occidentali di Abruzzo e Molise, in estensione dalla mattina di domani, venerdì 5 giugno, a Basilicata, Puglia e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta arancione

Sulla base dei fenomeni previsti, è stata valutata per la giornata di domani, allerta arancione su settori di Lombardia, Lazio, Molise, Toscana e Campania. Valutata, inoltre, allerta gialla su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Calabria, Marche e Puglia, su settori di Liguria, Emilia-Romagna, Sardegna, Sicilia e sui bacini restanti di Lombardia, Lazio, Toscana, Molise e Campania.