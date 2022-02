Allerta meteo, arriva Eunice: venti di burrasca sull'Italia da Nord a Sud

La perturbazione nord atlantica che nei giorni scorsi ha colpito la Gran Bretagna e altri paesi europei, raggiungerà nelle prossime ore l'Italia e attraverserà tutto il paese, portando venti forti fino a burrasca da Nord a Sud.

Allerta meteo

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede dalla notte venti da forti a burrasca Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, in estensione nella giornata di lunedì alla provincia autonoma di Bolzano e Veneto, con raffiche di burrasca forte o tempesta sui settori alpini e sui settori costieri e rilievi della Sardegna. I venti da forti a burrasca, dalla tarda mattinata di lunedì, interesseranno anche Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sono attese anche forti mareggiate lungo le coste esposte.

Il peggioramento

Dopo un weekend piuttosto mite, a inizio settimana un rapido fronte freddo determinerà un repentino peggioramento del tempo al Sud Italia. Lunedì prime piogge in Campania e sull'alto versante tirrenico della Calabria, in estensione a Molise, Basilicata e alta Puglia tra la sera e la notte; nella prima parte di martedì rovesci, temporali e locali grandinate coinvolgeranno in particolare il Salento, la Calabria e il Nord Sicilia, accompagnati da forti venti di Maestrale e Tramontana (>50-70 km/h). Rischio mareggiate sulle coste del basso versante tirrenico e lungo i litorali adriatici.

Neve in montagna

Al seguito della perturbazione irromperanno correnti più fredde dal Nord Europa, foriere di un calo delle temperature di 8/12°C in montagna. Entro le prime ore di martedì la neve tornerà a imbiancare l'Appennino meridionale, le Madonie, i Nebrodi e l'Etna oltre i 1000-1200m.