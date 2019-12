Meteo: nuova perturbazione sull'Italia, ecco come sarà il tempo da oggi fino a Santo Stefano

Una perturbazione di origine atlantica, presente sul Nord-Africa ed in movimento verso l'Italia, dopo aver innescato intense correnti meridionali ed instabili sul Paese, porterà precipitazioni temporalesche a trasferirsi dalla Sardegna alla Sicilia ed alla Calabria, interessando in particolar modo i relativi settori ionici, portandosi poi sulla Campania. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dalla sera del 18 dicembre precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in estensione dalle prime ore di domani, giovedì 19 dicembre, alla Calabria, specie sui relativi settori ionici.

L'evoluzione delle condizioni meteo

Dal mattino di domani attese precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, sulla Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre, dal mattino di domani, persisteranno venti forti sud-orientali, con raffiche fino a burrasca forte, sulla Calabria, specie lungo i relativi settori ionici e montuosi. Previste mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 19 dicembre, allerta arancione sul versante ionico settentrionale della Sicilia e allerta gialla sul settore costiero meridionale del Lazio, sul versante occidentale della Campania, su buona parte del versante ionico e su quello tirrenico meridionale della Calabria, sull'area centrale e sul versante tirrenico orientale della Sicilia, sul settore orientale e su quello meridionale della Sardegna.

Cosa accadrà fino a Natale

Le piogge saranno assenti, con l' eccezione di Nord e regioni adriatiche, dove ci sarà una maggiore variabilità, mentre altrove prevarrà il sole; e le temperature caleranno, avvicinandosi ai valori medi del periodo. Sono le prime indicazioni meteo del Natale, ed in particolare del periodo 24-26 dicembre, illustrate dal meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. Che prevede anche, per i giorni di shopping natalizio, piogge e temporali a Nord e sulle regioni tirreniche. "Tra venerdì e sabato - spiega - una perturbazione intensa porterà maltempo in queste zone, e neve sulle Alpi a quote medie. I venti saranno in netto rinforzo, con possibili burrasche di Scirocco, Libeccio e Ponente. Si tratta di una perturbazione tipica autunnale, molto piovosa e senza freddo che porterà ancora tempo instabile domenica, con acquazzoni e temporali". "Nei giorni a ridosso del Natale - aggiunge Ferrara - l'Italia sarà terra di confine tra l'alta pressione in rinforzo nel Mediterraneo e la perturbazione atlantica. Avremo così, lunedì, maltempo 'residuo', causato sempre dalla perturbazione del prossimo weekend, con forti piogge sui versanti tirrenici. Il 23 dicembre, in particolare - osserva il meteorologo di 3bmeteo.com - il tempo sarà instabile al Sud e sulle Regioni tirreniche, ma già il giorno dopo l'alta pressione tenderà a rimontare da ovest, anche se sarà disturbata dalla rimonta delle correnti atlantiche". Queste migliorate condizioni meteo, che riguarderanno anche le isole maggiori, dovrebbero durare almeno fino a Santo Stefano.