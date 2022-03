Piogge su alcune regioni, qualcosa comincia a cambiare: le previsioni per il weekend

Il flusso atlantico tenta di raggiungere l'Italia. Al momento l'unico modo che ha per farlo è quello di aggirare la grande cellula di alta pressione presente sul Mare del Nord viaggiando molto basso in latitudine – si legge su www.3bmeteo.com. - C'è un vortice di bassa pressione all'incirca sul Marocco che nell'arco dei prossimi giorni si muoverà verso il Mediterraneo centrale. Sarà questo minimo a determinare un parziale peggioramento del tempo sulla Penisola nell'arco del weekend con le piogge che torneranno ad interessare alcune regioni. Purtroppo non quelle del Nord che resteranno ancora sotto l'influenza dell'anticiclone. Ma è già un segnale di cambiamento dopo la stagnazione degli ultimi giorni, qualcosa si inizia a smuovere e nei giorni della nuova settimana assisteremo probabilmente ad una svolta più decisa.

Ma cosa succederà in questo fine settimana?

IL METEO

SABATO

NORD: in prevalenza soleggiato pur con qualche velatura o stratificazione sulle regioni si Nordovest e l'Emilia Romagna.

CENTRO: da parzialmente nuvoloso a nuvoloso in Sardegna con deboli fenomeni a carattere isolato. Poco nuvoloso altrove con veli e strati in arrivo sulle regioni tirreniche e sul medio Adriatico.

SUD: sereno o poco nuvoloso con veli e strati in ispessimento sulla Sicilia e qualche isolato fenomeno, nubi alte poi verso le regioni tirreniche e dal pomeriggio sera lungo l'Adriatico e lo ionio. Temperature stazionarie o in lieve ulteriore aumento con massime fino a 20-22°C al Centro Nord. Venti tesi orientali o sciroccali sulle Isole Maggiori, deboli orientali altrove. Mari molto mossi i bacini occidentali e i Canali, poco mossi gli altri.

DOMENICA

NORD: qualche addensamento su Emilia Romagna e Nordovest ma senza fenomeni, soleggiato o velato altrove con nebbie e foschie al mattino in Val Padana, scrive www.3bmeteo.com.

CENTRO: molte nubi in Sardegna con qualche pioggia, anche a carattere di rovescio. Variabile o localmente nuvoloso sui settori peninsulari con qualche isolato fenomeno tra Lazio e Abruzzo.

SUD: qualche pioggia tra Sicilia e Calabria in risalita verso Basilicata, Puglia e Campania entro il pomeriggio sera. Meglio sul Molise. Temperature in lieve locale diminuzione al Centro Sud. Venti tesi tra Est e SE. Mari mossi, molto mossi al largo.