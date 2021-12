Caldo anomalo per San Silvestro e Capodanno. Arriva l’anticiclone

Condizioni meteo davvero atipiche sono attese sull'Italia per la notte di San Silvestro 2021 e per il Capodanno 2022 a causa di una massiccia rimonta anticiclonica di matrice africana che si avvarrà di aria eccezionalmente mite per il periodo. Questo "caldo anomalo" si avvertirà soprattutto in quota con massime davvero elevate che potranno far registrare anche dei record. Attesi zeri termici superiori ai 3500-3600m con punte massime intorno 1000m di quota anche superiori ai 16-17°C. Al contrario le inversioni termiche causate dalle nebbie e dalle foschie dense favoriranno valori nettamente più bassi in pianura soprattutto in Val Padana con massime che resteranno per lo più al di sotto dei 10°C. Caldo fuori stagione in quota e forti inversioni termiche con nebbie persistenti su alcune zone di pianura saranno gli elementi più rilevanti di questo capodanno. Con queste premesse andiamo ad esaminare il tipo di tempo che potremo avere nelle due giornate chiave, quella del 31 dicembre e quella del 1 gennaio:

Il meteo a San Silvestro

Sole pieno su Alpi e Prealpi con temperature davvero miti, superiori ai 14-15°C alla quota di 1500m e anche superiori ai 16-17°C ai 1000m, zeri termici compresi tra i 3600m dei settori occidentali e i 3200m di quelli orientali. Nebbie, nubi basse e foschie persistenti sui settori di pianura e lungo i litorali liguri con temperature più basse, difficilmente sopra ai 10°C in Val Padana. Centro, sole pieno su colli e monti con temperature molto miti e zeri termici fino a 3500-3600m. Foschie e qualche nube bassa lungo i litorali toscani e nelle valli toscane nonché a tratti lungo l'Adriatico specie sulle Marche. Più soleggiato sul Lazio e sull'Abruzzo. Sud sole prevalente salvo foschie, locali nebbie e nubi basse nelle ore notturne ed al primo mattino sulle pianure interne e localmente sui litorali tirrenici e sul Salento. Sole pieno su colli e monti. Ventilazione debole o assente. Mari calmi.

Le previsioni per Capodanno

Nord. Soleggiato su Alpi e Prealpi con temperature ancor più miti, anche superiori ai 15-16°C alla quota di 1500m e fino a 18°C a 1000m, zeri termici anche oltre i 3600m. Nebbie, nubi basse e foschie diffuse persistenti sui settori di pianura e lungo i litorali liguri con temperature più basse, difficilmente sopra ai 10°C in Val Padana. Possibile qualche pioviggine sulla costa ligure.

Centro, sole pieno su colli e monti con temperature eccezionalmente miti e zeri termici fino a 3700m. Foschie, nebbie e nubi basse sulle valli interne e lungo i litorali, localmente anche persistenti nell'arco della giornata.

Sud foschie, locali nebbie e nubi basse sulle pianure interne, sui litorali tirrenici e sul Salento localmente anche persistenti nell'arco della giornata, sole pieno su colli e monti. Ventilazione debole o assente. Mari calmi.