Dal maltempo all'esplosione dell'estate, le previsioni meteo per i prossimi giorni

Ancora qualche giorno di maltempo, poi una tregua anche se non per tutti. Tra martedì e mercoledì l’ennesima perturbazione, con irruzione fredda dal Nord Europa che porterà piogge e abbasserà nuovamente le temperature prima al Nord e poi al Centrosud. Da venerdì, però, e per tutto il weekend si attendono finalmente condizioni soleggiate al Nord, mentre al Centro non mancherà qualche rovescio e il Sud sarà esposto a tempo variabile. Queste le previsioni dei meteorologi di 3bmeteo.com. "Mentre il Centrosud smaltirà i residui effetti del vortice mediterraneo con ulteriori acquazzoni sparsi - spiega Edoardo Ferrara - al Nord è attesa una nuova passata di rovesci e temporali anche forti che dalle Alpi si porteranno sulle pianure. Nei giorni a seguire l'impulso freddo si porterà poi al Centrosud innescando anche qui acquazzoni e temporali anche di forte intensità accompagnati da locali grandinate. Tutto questo a pochi giorni dall'avvio dell'estate meteorologica, che per convenzione sarà il 1 giugno". Il meteo.

Prove d’estate a partire da metà settimana

"Da domani sera - prosegue Ferrara - con l'arrivo dell'aria fredda dal Nord Europa le temperature saranno in ulteriore calo soprattutto sulle regioni settentrionali, a seguire anche al Centrosud, portandosi ancora una volta sotto le medie del periodo. La neve tornerà così' sin sotto i 2000m, specie sulle Alpi centro-orientali dove cadrà a tratti anche sui 1400-1500m". "Smaltito questo ennesimo affondo freddo - continua il meteorologo di 3bmeteo.com - l'anticiclone delle Azzorre tenterà di rimontare quantomeno sul Nord Italia, dove per il weekend del 2 giugno ci attendiamo condizioni soleggiate ma soprattutto calde, con temperature massime di oltre 26-27 gradi. Tendenzialmente più sole e caldo anche al Centro, sebbene qui si potrà ancora avere a che fare con qualche rovescio o temporale pomeridiano in Appennino. Il Sud rimarrà invece esposto a tempo più variabile con rischio per acquazzoni, pur localizzati, in un contesto climatico relativamente fresco per il periodo".

E’ poi sarà finalmente il turno dell’estate

In seguito, l'alta pressione, guadagnerà strada con maggior decisione su tutta l'Italia, andando ad interessare essenzialmente il Nord e parte del Centro specie l'area tirrenica e la Sardegna. Su queste aree, proprio a cavallo del successivo weekend, si registrerà un clima praticamente estivo, con valori decisamente sopra la media e con picchi che supereranno i 30 gradi. Faranno eccezione, ma ancora per poco, le regioni del Sud, dove il maltempo potrebbe resistere anche fino al 3 giugno, con frequenti temporali, piogge e grandinate. L’estate scaccerà questa primavera dalle caratteristiche autunnali a partire dalla metà del mese, e più precisamente dal 13-14 giugno. Sarà l'Anticiclone Africano, insieme a quello Azzorrianno, a dare il via ufficiale alla bella stagione, anche se con un leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia.