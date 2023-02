Meteo: altalena termica a inizio febbraio

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Altalena termica nei primi giorni di febbraio: entro il week end le temperature saliranno in modo repentino, in particolare nei valori massimi mentre da lunedì potrebbero scendere nuovamente. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma un quadro decisamente dinamico con la rimonta dell'Anticiclone delle Azzorre nelle prossime ore anche al Sud; previsto bel tempo quasi ovunque con massime fino a 15 gradi. L'alta pressione ci accompagnerà fino a domenica, tuttavia le minime al mattino resteranno piuttosto basse con locali gelate al Centro-Nord. La sorpresa potrebbe arrivare la prossima settimana con una configurazione tipica quasi da Buran, vento caratteristico delle steppe della pianura sarmatica: un nocciolo gelido russo si sta avvicinando all'Italia, portando abbondanti nevicate tra Ucraina e Romania, con il gelo che si spinge anche sui vicini Balcani. Quest'aria fredda è prevista verso l'Italia dalla Porta della Bora già da domenica sera quando inizialmente qualche fenomeno temporalesco potrebbe insistere sul versante adriatico. In seguito sono previste nevicate fin sulle spiagge adriatiche dal Veneto alla Puglia, fiocchi bianchi su gran parte del Centro-Sud e un crollo delle temperature anche di 10 gradi: saliranno di 5-8 gradi fino a domenica per poi scendere di 10 gradi con la nuova settimana. Nel dettaglio Mercoledì 1. Al nord: in prevalenza soleggiato salvo nebbie notturne. Al centro: nubi al mattino poi sole. Al sud: sole prevalente salvo velature di passaggio. Giovedì 2. Al nord: bel tempo prevalente salvo nebbie notturne. Al centro: cielo poco nuvoloso con più nubi sulle tirreniche. Al sud: nubi marittime su Campania e Calabria tirrenica, altrove sole prevalente. Venerdì 3. Al nord: soleggiato salvo locali nebbie. Al centro: sole disturbato da nubi marittime lungo le tirreniche. Al sud: soleggiato a tratti variabile sulla Puglia. Tendenza: prosegue il bel tempo con il dominio dell'Anticiclone delle Azzorre, possibile arrivo di aria fredda dalla Russia da lunedì. (ANSA).