Meteo: allerta gialla in Fvg fino alle 12

(ANSA) - TRIESTE, 27 FEB - Allerta meteo codice giallo fino alle ore 12 di oggi in Fvg, fino a quando cioè dovrebbe soffiare Bora forte, soprattutto sulla costa triestina, sferzata per tutta la giornata di ieri con raffiche violente, la più forte a 120 chilometri all'ora. Numerosi sono stati i volontari della Protezione Civile delle squadre comunali e delle associazioni di Protezione civile, coordinati dalla sala operativa regionale della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, impegnati in tutta la regione. Ha operato anche il Corpo pompieri volontari di Trieste per rimozione alberi e monitoraggio del territorio. Analoga situazione in vari comuni dell'Isontino e del Friuli, dove alberi e rami sono finiti sulla carreggiata. (ANSA).