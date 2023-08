Estate in crisi: in arrivo forti temporali e temperature giù anche di 8-10°C”

“Agosto esordirà con una Italia divisa in due da meteo”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “Al Nord è in arrivo qualche nuovo temporale anche di forte intensità, specie su Alpi e Prealpi ma occasionalmente anche in Pianura Padana. Più stabile almeno fin a metà settimana al Centrosud, con caldo in nuova ma temporanea intensificazione: in particolare entro giovedì sono previsti picchi anche di 34-36°C al Centro, fino a sfiorare anche i 38-40°C al Sud, Sicilia e Sardegna".

Estate in crisi tra il 3 e il 5 agosto

“L’estate subirà infatti una prima crisi tra il 3 e il 5 agosto – avverte Ferrara di 3bmeteo.com –. Una intensa perturbazione di stampo prettamente autunnale interesserà infatti l’Europa portando pioggia, venti forti e tracollo termico. La sua coda però raggiungerà anche l’Italia portando ulteriori temporali al Nord giovedì 3, in successiva estensione anche al Centrosud tra venerdì 4 e sabato 5 agosto. La perturbazione sarà accompagnata e seguita da aria decisamente più fresca, con temperature in calo anche di oltre 8-10°C su gran parte del Mediterraneo centrale entro il weekend.

Le previsioni per domenica

Per i prossimi giorni ci aspetta dunque un assaggio simil autunnale che comunque non precluderà il proseguimento della bella stagione nei giorni successivi, in larga parte già dalla domenica. che dovrebbe essere in larga parte soleggiata ovunque con clima decisamente gradevole, anche se a tratti ventilato per residui venti di Maestrale e Tramontana specie al Sud.