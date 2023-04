Nuovo impulso freddo dal Baltico: in arrivo temporali, grandine e neve. Ecco le zone più colpite dal maltempo

Il tempo sull’Italia rimane instabile con piogge e temporali e temperature più basse rispetto alla media del periodo. E nche se il vortice di bassa pressione tenderà a spostarsi il meteo non migliorerà. Quindi martedì ancora rovesci e temporali. Da mercoledì nuovo cambio di scenario, una goccia di aria fredda di matrice baltica scenderà progressivamente di latitudine per raggiungere entro sera le Alpi centro orientali, questo darà il via a una fase di instabilità anche perturbata che a differenza della precedente interesserà prevalentemente le regioni settentrionali e parte del Centro. Nel contempo la pressione tenderà ad aumentare sulle regioni meridionali. Ci sarà dunque un passaggio del testimone (la pioggia) dalle regioni centro meridionali a quello centro settentrionali dove i fenomeni potrebbero essere anche forti tra giovedì e venerdì.



Martedì tempo instabile

Nuvolosità irregolare e una certa instabilità continueranno ad interessare le regioni centrali e quelle meridionali con una prima parte della giornata dove i fenomeni saranno più probabili tra Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo e una parte centrale della giornata dove rovesci e temporali potranno interessare diffusamente anche il Sud, in particolare le zone interne. Durante i temporali saranno possibili anche delle grandinate. Il Nord vedrà meno nuvolosità ed eventuali fenomeni diurni molto isolati e non significativi in termini di precipitazioni. Le temperature sono previste in leggero aumento un po' per tutti.

Il meteo di mercoledì

La mattinata sarà solo in parte disturbata da una nuvolosità irregolare presente lungo le regioni orientali e in parte al Sud ma con fenomeni isolati. Il pomeriggio invece vedrà una instabilità diffusa al Nordest e sulle regioni centro meridionali con possibilità di temporali e locali grandinate, più diffusi nelle zone interne. A fine giornata l'instabilità al Centro Sud andrà a dileguarsi mentre rovesci e temporali anche forti potranno continuare a interessare il Nordest e la Lombardia. Le temperature massime saliranno ancora un pochino.

Le previsioni per giovedì

Giornata instabile perturbata al Nord con rovesci e temporali anche forti e localmente associati a grandinate. La neve potrebbe cadere sulle Alpi anche sotto ai 1300m. Ampie schiarite al mattino al Centro Sud ma con possibilità nel pomeriggio di temporali sulle regioni centrali soprattutto nelle zone interne appenniniche. Le temperature saranno in calo al Nord, in ulteriore lieve aumento al Centro Sud.

Meteo venerdì

Tempo ancora instabile al Nord, soprattutto al Nordovest ma con fenomeni che tenderanno gradualmente ad assorbirsi in giornata ad iniziare da est. Ampie schiarite al Centro Sud, ma ancora con rischio di temporali pomeridiani anche intensi sulle zone interne del Centro. Le temperature saranno stazionarie o in lieve ulteriore aumento al Sud.

La tendenza

Nel corso della prossima settimana 24 aprile -1 maggio proseguirà il flusso freddo nord-orientale sull'Europa centrale e il Mediterraneo, compresa l'Italia. La tendenza è rivolta ad un mantenimento di aree di alta pressione sul centro-nord Europa, segnatamente tra Mare del Nord e Isole Britanniche. Scenario che favorirebbe da un lato nuovi impulsi freddi in discesa lungo i Balcani e, con buona probabilità, anche sull'Italia. Secondariamente lascerebbe anche spazio a qualche infiltrazione umida atlantica in interazione alle correnti nord-orientali.