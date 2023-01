Messina Denaro: catturato per la sua "mancanza di cautela". Nel covo il poster del "Padrino"

"Non c'è stata nessuna trattativa" per la cattura di Matteo Messina Denaro, ma una "indagine da manuale". Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, smentisce le ipotesi di una trattativa per arrivare all'arresto del boss dopo trent'anni di latitanza. "Matteo Messina Denaro probabilmente un pò di mancanza di cautela l'ha avuta - ha detto il ministro a Piazza Pulita su La7 -. La connivenza che sta emergendo è un pò una storia ricorrente per i latitanti di mafia, tutto questo è stato collegato ad ipotesi di trattative e scambio e dispiace un po', sono il ministro dell'Interno e non ho avuto ruoli, non mi assumo meriti per come è andata ma c'è chi sta facendo un lavoro importante".

"L'indagine è stata fatta con sistemi tradizionali"

"Lasciamo lavorare gli inquirenti, io so per certo che l'indagine è stata fatta con sistemi tradizionali, da manuale", ha aggiunto ammettendo poi che "non sapevo nulla dell'imminente arresto", "io ho saputo dell'operazione della cattura qualche minuto dopo, sapevo che c'era un grande impegno, ma non che ci fosse l'imminenza della cattura".

Messina Denaro è rimasto latitante per trent'anni. Secondo Piantedosi "questo può accadere solo in contesti di origine, questi personaggi possono usufruire di una rete di connivenza, poi le indagini ci aiuteranno a capire cosa è successo, ahimè è una storia ricorrente di mafia in Sicilia. Connivenze con la politica? Credo sia stata più una storia del passato", ha sottolineato.

Trovati alcune sigle e numeri di telefono, ma non un libro mastro

Trovato a Campobello di Mazara in provincia di Trapani un terzo covo di Messina Denaro, non lontano dall'abitazione nella quale sono stati rinvenuti documenti con sigle e numeri di telefono. "Non sappiamo se i covi siano stati ripuliti", afferma il Ros. Ma nel primo covo sono stati ritrovati alcuni documenti e secondo quanto si apprende ci sarebbero alcune sigle e numeri di telefono che al momento non indicherebbero le tracce di un libro mastro. I controlli all'interno dell'abitazione in vicolo San Vito sono comunque tutt'ora in corso.

Il poster trovato nel covo del boss

Il poster con il volto de Il padrino

Nel primo covo i carabinieri hanno trovato anche un poster con il volto de Il padrino, quello interpretato nell'omonimo film di Marlon Brando. L'immagine è una stampato in con il primo piano del padrino, che indossa il papillon e una rosa rossa alla sua destra, molto simile alla locandina del film di Francis Ford Coppola in cui il protagonista - Marlon Brnado appunto - interpreta il personaggio di don Vito Corleone. Nello stesso covo scoperto dagli inquirenti, Messina Denaro aveva anche il poster del Jocker, il personaggio di Batman.

Foto con il boss: ora il chirurgo rischia sanzioni

Ci potrebbero essere sanzioni disciplinari per il medico chirurgo della clinica La Maddalena di Palermo, dove è stato catturato lo scorso lunedì il latitante Matteo Messina Denaro, che aveva fatto un selfie con il boss mandato dopo l'arresto a un collega e ai familiari e che poi è stata inoltrata nuovamente da chi l'aveva ricevuta diventando virale. La richiesta formale alla struttura sanitaria convenzionata, da parte dell'Ordine dei medici di Palermo, è pronta e sarà firmata domani dal presidente Toti Amato. "Chiederemo formalmente nome e cognome e se è un medico - spiega Amato - verrà convocato per un'audizione, poi si seguiranno tutte le procedure previste". L'audizione del professionista è il primo step per un eventuale procedimento disciplinare a suo carico in quanto avrebbe violato le norme di decoro della professione medica, previste dal codice deontologico. Il medico ha riferito alla direzione della clinica che quella foto è di oltre un anno fa, quando ancora non era nota la vera identità del paziente. L'ordine vuole valutare la diffusione di un'immagine con un paziente fragile per la sua patologia peraltro nel giorno in cui il paziente è stato arrestato e riconosciuto come Matteo Messina Denaro.