Mercantile arenato:sopralluogo a bordo

(ANSA) - BARI, 25 FEB - È in corso a bordo del mercantile turco Efe Murat, che sabato scorso si è arenato a circa 200 metri da una spiaggia a Bari, un sopralluogo per verificare le condizioni dello scafo che, spinto dalle onde e dal vento continua a sbattere contro un frangiflutto. Gli uomini della Guardia costiera dei vigili del fuoco e gli esperti olandesi giunti in Italia per conto dell'armatore turco, hanno cominciato le operazioni di verifica attorno alle 9. Si esamina innanzitutto il punto dove si è aperta una falla nello scafo, che sarebbe in corrispondenza di un locale attiguo alla stiva, e si sta studiando come procedere per svuotare il mercantile dal carburante che si trova nel serbatoio, circa 30 t, e da tutto ciò che potrebbe rappresentare un rischio ambientale se dovesse verificarsi un cedimento strutturale del cargo. Quando saranno arrivati a Bari due rimorchiatori che l'armatore sta facendo arrivare dalla Grecia e dalla Sicilia, si procederà al recupero del mezzo che verrà trainato nel porto di Bari.