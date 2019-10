Meningite,muore donna ricoverata a Prato

(ANSA) - PRATO, 23 OTT - Una donna di 64 anni è morta nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Stefano di Prato dove era ricoverata per una infezione da meningococco. La donna, spiega la Asl, si è recata ieri sera al pronto soccorso di Prato a seguito di malori dovuti da febbre alta: fino al giorno precedente era in buone condizioni di salute. La donna risultava non vaccinata contro la meningite sia di tipo B che di tipo C. L'ospedale, sottolinea la Asl, ha richiesto il riscontro diagnostico. Già avviata la profilassi per le persone venute a più stretto contatto con la donna che risulta non essere vaccinata. "L'unità funzionale di igiene e sanità pubblica dell'area pratese - si spiega dall'Azienda sanitaria - ha già attivato le procedure per l'indagine epidemiologica al fine di ricostruire i luoghi frequentati dalla signora ed ha già avviato le procedure di profilassi per i contatti stretti".