Giorgia Meloni compie 46 anni e 100 giorni di governo, poi cita Garibaldi

Giorgia Meloni festeggia il suo compleanno in famiglia e taglia il nastro del primo ideale giro di boa del suo esecutivo. Spegne le candeline e fa il brindisi a casa di amici, con i suoi cari, la figlia Ginevra, il compagno, la sorella Arianna con il marito Francesco Lollobrigida e pochi altri intimi.

Il suo messaggio social

"Grazie a tutti per i messaggi di auguri. 46 anni. Non so se ci sia da festeggiare, ma c'è sicuramente un augurio che voglio fare io a me stessa", scrive sui social la premier. "Mi auguro - aggiunge - di non farmi spaventare dalla mole dei problemi, di non farmi ammaliare dalle sirene del potere, di non farmi convincere da un sistema che non condivido. Mi auguro di essere audace, concreta, veloce e coraggiosa. Di guardare sempre a quello che è giusto per l'Italia. In breve, mi auguro di non deludere chi ha creduto in me, e nella possibilità che l'Italia tornasse la grande Nazione che merita di essere. E non lo farò, costi quel che costi".

Gli auguri dei colleghi

Tanti invece gli auguri giunti via social, tante le telefonate di amici, parenti ed esponenti politici, a partire da quelle di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il leader della Lega si premura di raccontare, a Milano, di aver fatto gli auguri alla premier di buon mattino, come primo atto della sua giornata, caratterizzata dalla presentazione dei candidati della Lega per le elezioni lombarde. Nel pomeriggio invece la chiamata da Arcore del Cavaliere.

Meloni cita Garibaldi

"Qui o si fa l'Italia o si muore" (politicamente parlando, ndr). La Presidente del Consiglio, nel suo messaggio al convegno di FdI per la campagna elettorale in Lombardia, cita la celebre frase attribuita a Giuseppe Garibaldi, esorta a "pensare in grande" in uno "scenario difficile per l'Italia e per l'Europa" e promette "cinque anni con un forte mandato popolare" alla fine dei quali "l'Italia sarà migliore".

"Faremo quello che va fatto, con coraggio e determinazione, quello che è giusto in coscienza. Mi interessano i dati economici, della natalità, della produttività tra 5 anni", afferma la premier, nel suo videocollegamento con l'iniziativa del suo partito a sostegno della conferma di Attilio Fontana alla Presidenza della regione Lombardia.