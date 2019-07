Mediterranea, nessuna intesa Italia-Malta: 'Non ci soccorrono'

Roma, 5 lug. (askanews) - Non ci sarebbe nessun accordo tra Italia e Malta per soccorrere i 54 profughi sulla nave Alex della ong Mediterranea Saving Humans, ferma al largo di Lampedusa.In una nota il governo maltese aveva annunciato una sorta di intesa tra Roma e La Valletta per la quale Malta si sarebbe occupata dei migranti sulla Alex e, in cambio, l'Italia si sarebbe fatta carico di 55 migranti presenti a Malta. Un accordo, aveva chiarito il governo di La Valletta, che "non pregiudica la situazione in cui questa operazione ha avuto luogo e in cui Malta non ha alcuna responsabilità legale", ma che "fa parte di un'iniziativa che promuove uno spirito europeo di cooperazione e buona volontà tra Malta e l'Italia".Quando la situazione della nave Alex sembrava risolta, e si era in attesa solo dell'arrivo delle imbarcazioni militari per il trasbordo dei migranti, dalla stessa imbarcazione della ong è arrivata però una smentita: "Purtroppo non c'è nessuna nave delle Forze Armate in arrivo da Malta per trasbordare e prendersi in carico le 54 persone che sono a bordo del nostro veliero: il nostro capo missione ha appena parlato con il Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma, il cui responsabile ha affermato che non c'è alcuna intenzione di organizzare il trasferimento con mezzi militari maltesi o italiani", ha fatto sapere via Twitter la portavoce di Mediterranea Saving Humans, Alessandra Sciurba."Intanto - ha spiegato - la condizione di donne, bambini e uomini a bordo della Alex, ancora bloccata al largo di Lampedusa, si sta rapidamente deteriorando. La concessione di un porto sicuro di sbarco è urgente".Sulla vicenda è intervenuto dal villaggio Coldiretti a Milano anche il vicepremier Luigi Di Maio, per il quale "Malta ha dato la sua disponibilità ed giusto che queste persone vadano a Malta": la questione della Mediterranea, ha detto, è "l'ennesima dimostrazione che ormai le Ong hanno trovato il loro palcoscenico. Incoscienti, questi delle Ong che utilizzano una barca a vela, per andare in Libia prendere delle persone e venire in Italia. Se le mettono in barca, vengono in Italia e iniziano lo show sulla pelle di questi poveri disperati".