Medinsky: politica italiana si dimostra bilanciata con Mosca

Mosca, 24 dic. (askanews) - Le relazioni tra la Russia e l'Italia dal punto di vista della Cultura "si sviluppano bene. Certo se parliamo dell'economia, sarebbe meglio se la politica influisse di meno, e in primo luogo la politica dell'Unione Europea". Così il ministro della Cultura russo Vladimir Medinsky in un'intervista ad askanews, rilasciata a chiusura di Stagioni russe in Italia, il festival che ha portato nel 2018 oltre 310 eventi di altissimo livello, tra mostre, concerti e spettacoli. "In generale la dirigenza politica italiana si comporta in maniera bilanciata - dice Medinsky - e cerca di essere il più indipendente possibile, partendo dagli interessi nazionali. Eppur tuttavia Bruxelles e anche Washington si intromettono lo stesso. Meno ci saranno intromissioni, meglio sarà sia per l'Italia, sia per la Russia".ASKANEWS: La situazione politica internazionale è indubbiamente molto tesa. C'è chi la definisce senza precedenti. Secondo lei, ci sono stati dei precedenti?MEDINSKY: Certamente. La storia è piena di conflitti tra Paesi e Stati. MEDINSKY: Non c'è nulla di nuovo. La Russia non è la prima volta che va a scontrarsi con l'influenza esterna di alti Stati. Non è da meravigliarsi. A noi certo non piace perché questo ci ostacola nello sviluppare relazioni normali, utili, con altri Paesi.ASKANEWS: Che cosa ha dimostrato la Russia con le Stagioni russe in Italia nel 2018?MEDINSKY: L'attenzione degli spettatori italiani - che secondo le statistiche sono stati quasi 6 milioni, lungo un anno - è la valutazione migliore dei nostri sforzi.ASKANEWS: Lei è stato in questi giorni non solo a Roma, ma anche in Vaticano per la mostra "The Russian Way. Da Dionisio a Malevich". Che impressioni ha avuto?MEDINSKY: Buone. La mostra ha un significato molto profondo per come è concepita. Io raccomando a chi arriva per visitarla, di prendere una guida scritta sin dall'inizio, e sarà molto più interessante. E non sarà soltanto un guardare dei capolavori, ma sarà capire perché sono state scelte proprio quelle opere.ASKANEWS: E invece le sue impressioni dell'Italia da turista"?MEDINSKY: L'Italia è sempre piacevole e amichevole. E lo conferma il fatto che il numero di turisti russi, nonostante le sanzioni, cresca. Quest'anno quasi 900.000 viaggi in Italia per business e per turismo: è un record per le nostre relazioni degli ultimi anni. Se la Russia e la Ue annullassero reciprocamente il regime di visti, di cui ho parlato molto con il predecessore di Alberto Bonisoli, (Dario Franceschini, ndr), che rispondeva anche per il Turismo. La parte italiana appoggiava l'idea ma rimandava a Bruxelles, perché si tratta di una decisione comune. Certo se venissero aboliti i visti, le cifre raddoppierebbero subito. Vincerebbero le persone, e il business, gli hotel. I turisti russi come e' noto amano spendere e sono generosi. Vengono volentieri in Italia. Quindi fate pressioni su Bruxelles.ASKANEWS: Perché allora la Russia non abolisce i visti per prima?MEDINSKY: Deve essere una decisione condivisa. Noi più volte abbiamo detto di essere pronti a questo passo. Quando lo abbiamo fatto con la Corea del Sud, il turismo è quadruplicato. Con l'Iran, altro esempio, è raddoppiato subito.ASKANEWS: Ma lei non pensa che se ci fosse un passo da parte di Mosca, sarebbe anche un atto dimostrativo?MEDINSKY: Il ministero della Cultura non risponde per i visti: è questione del ministero degli Esteri russo. La posizione della Federazione russa è semplice: noi siamo pronti, su base reciproca. Non dico che non ci sono casi. L'Ucraina per esempio ha annullato il regime dei visti, su base unilaterale, per cittadini provenienti dall'Ue: è la loro politica. Noi lo facciamo solo su base reciproca.ASKANEWS: Si è parlato molto di Mosca quest'anno come meta turistica, anche grazie ai Mondiali di Calcio. Cosa ci può dire?MEDINSKY: Si tratta della megalopoli più sicura al mondo; è l'unica città che si può attraversare da soli da nord a sud a piedi, senza che ti accada nulla. Certo, ovvio, meglio informarsi sulle previsioni del tempo.