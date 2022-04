Medico Prato: "Piccolo con epatite peggiorato all'improvviso"

Si e' registrato a Prato un caso di epatite acuta pediatrica in un bambino di circa 4 anni. Il piccolo e' stato prima ricoverato all'Ospedale Santo Stefano di Prato per poi essere prima trasferito al Meyer di Firenze. Infine, il piccolo e' stato portato al Bambin Gesu' di Roma in condizioni molto gravi dove i medici stanno valutando un intervento per il trapianto di fegato. Ai nostri microfoni ha parlato il primario di pediatria, Pier Luigi Vasarri, dell'ospedale pratese che per primo ha preso in cura il piccolo: "L'ipotesi piu' probabile e' quella di una infezione da adenovirus, forse a causa di una mancanza di memoria immunologica che questi bambini possono aver avuto in questa fase di lockdown e distanziamento con le mascherine, che non hanno prodotto la normale immunita', come accadeva prima dell'introduzione dei dispositivi", ha spiegato il primario. "Sono per ora solo fatti speculativi. In Italia abbiamo 3-4 segnalazioni, non c'e' nessun allarmismo particolare", ha concluso.