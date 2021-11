Medico positivo da Abruzzo a Fvg per manifestazione No-vax

(ANSA) - TRIESTE, 29 NOV - Ha violato deliberatamente la quarantena, sapendo di essere positivo al Covid-19, e dall'Abbruzzo insieme con la moglie (che intanto si è negativizzata), è giunto in auto a Pordenone per partecipare ieri a una manifestazione No-vax. La coppia, entrambi medici, aveva preso una stanza in una struttura alberghiera: l'uomo è stato denunciato dagli agenti della Questura di Pordenone e invitato a raggiungere subito la propria residenza. (ANSA).