Caos medici, il ginecologo: “Mi sono licenziato e ora a gettone prendo 4.300 euro invece di 2.500”

La problematica dei medici è sempre più all’ordine del giorno, soprattutto per la carenza di specialisti nelle strutture pubbliche. Ma sui media ci sono anche altre storie emblematiche di come qualcosa nel settore non funzioni come dovrebbe. Come quella di Luca, ginecologo da 10 anni all’ospedale di Padova, che sulle pagine della edizione locale del Corriere della sera si sfoga: “Non hanno capito niente. Possono togliere il numero chiuso a Medicina e aumentare quanto vogliono i posti nelle Scuole di specializzazione, ma in corsia continueranno a mancare camici bianchi. Per bloccare l’emorragia, i politici devono raddoppiare gli stipendi degli ospedalieri e dimezzare le responsabilità medico-legali”.

In caso contrario è inevitabile fare certe scelte. Luca infatti si è licenziato per fare lo specialista ambulatoriale alla Usl 3 Serenissima con contratto di libera professione: in sostanza 38 ore dal lunedì al venerdì, senza guardie, nè festivi e nemmeno reperibilità notturna (pagata 2 euro a notte). Morale prenderà 4.300 euro netti al mese, contro i 2.500 di adesso.

Il suo è un caso emblematico di come molti specialisti siano in fuga dagli ospedali per colpa di carichi di lavoro insopportabili. Preferiscono rinunciare al posto fisso per fare i “free lance”.

"Turni da 12 ore"

Racconta di “turni da dodici ore, giorno e notte”, a fronte di una “scarsissima gratificazione sia dal punto di vista umano che economico”. Per altro “non esiste meritocrazia”. Per questo “il dibattito sulle borse di studio è inutile. Gli specializzandi, “una volta concluso il tirocinio non restano nel pubblico”, dice il ginecologo sul quotidiano. Vanno “all’estero, nel privato, o diventano appunto specialisti a gettone”.Aziende pubbliche e cooperative “pagano un turno di 12 ore dai 500 ai 1.200 euro ai liberi professionisti — come conferma Adriano Benazzato un altro sanitario — che in più si organizzano come credono, dettano loro le condizioni”. In certi casi estremi, come quello di certi medici di Pronto soccorso, “si possono incassare anche 20mila euro in 20 giorni”, come avrebbe confidato un direttore generale di una Usl veneta.

Il neurologo

Anche Roberto Malesani, neurologo, a dicembre 2018 si è licenziato dall’ospedale di Castelfranco e ora si divide tra ambulatori di Castelfranco, Montebelluna e Feltre, come privato. “Se accettassi di lavorare in ambulatorio a Feltre dal lunedì al sabato per cinque ore al giorno, contro le 12 in corsia, percepirei 7mila euro netti al mese invece dei 3mila che guadagnavo prima”, confida.

“Oggi - continua - è diventato una catena di montaggio: contano solo i numeri, il rapporto col paziente è saltato di fronte a ritmi insostenibili, a direttori generali che ti dicono anche quanto deve durare una visita e ti tolgono dal reparto per sbatterti in ambulatorio quando le liste d’attesa si allungano”.