McArthurGlen celebra il 'pride month' con Dargen D’Amico e altri al Parco Ravizza a Milano

Milano, 22 giu. (Adnkronos) - Serravalle Designer Outlet tinge di arcobaleno la città di Milano. Un progetto di condivisione e arricchimento dedicato alla comunità del capoluogo lombardo, per supportare anche la comunità LGBTQIA+. Un impegno che si rinnoverà durante tutto il 'pride month', il mese di giugno. La città della madonnina, disseminata di appuntamenti speciali a sostegno dell’inclusività, arricchisce così la sua agenda di un nuovo imperdibile appuntamento.

Per tutta la settimana del 19 giugno McArthurGlen ha scelto di promuovere una full immersion esperienziale, un happening tutto da sentire e vivere attraverso una serie d’installazioni luminose composte da fasci arcobaleno che inonderanno le chiome degli alberi del Parco Ravizza. Un grande rainbow, simbolo della comunità LGBTQIA+, prenderà vita, in un incontro di arte e natura vitale e positivo.

La sera del 22 giugno, sempre presso il Parco Ravizza, una grande festa da vivere tutti insieme. 'The sound of colors' sarà un appuntamento tutto speciale, una rassegna artistica musicale completamente gratuita in partnership con Milano Pride e il patrocinio del Comune di Milano. Un appuntamento che prevede anche la partecipazione del rapper e cantautore milanese Dargen D’Amico, della cantante pop palermitana Beatrice Quinta, già madrina del Pride nella sua città, di La B. Fujiko, performer e fondatrice della BBallroom, che si esibirà nel Vogueing con il suo gruppo, e come opening stage il duo di DJ Polly & Pamy.

Proprio il Parco Ravizza di Milano, lo scorso anno, era stato oggetto di un importante progetto di riqualificazione voluto e supportato da McArthurGlen e da Serravalle Designer Outlet, finalizzato al miglioramento della vivibilità dei suoi spazi e alla frequentazione e partecipazione attiva dei suoi cittadini. McArthruGlen ha così l’occasione di riaffermare il proprio legame con questo luogo e con la città di Milano grazie a queste iniziative che intrecciano temi e valori fondamentali per il Gruppo, come quelli dell’inclusione sociale.

Sempre l’inclusione è protagonista di una seconda recente iniziativa di McArthurGlen. Si tratta di 'All of Me', un progetto di cinque cortometraggi, in cui i protagonisti sono legati da un fil rouge che permette loro di raccontarsi in modo profondo e personale, con una libertà di espressione che vada oltre l’impatto dell’aspetto esteriore.