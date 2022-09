(ANSA) - MILANO, 07 SET - Ha riguardato esclusivamente la ditta Nitrolchimica l'incendio divampato questa mattina a San Giuliano Milanese. La Tomolpack, che in un primo momento sembrava essere stata coinvolta, "non ha causato l'incendio - precisa la stessa azienda - e non ha subito alcun danno". (ANSA).