Maturità al via, si torna alla formula tradizionale. Le regole e i miti da sfatare sullo smartphone

Saranno almeno 500 mila gli studenti delle scuole superiori che a partire da domani, mercoledì 21 giugno (ore 8:30), si sottoporranno alle prove dell'esame di maturità. Prima prova scritta quella di italiano, seguita, giovedì, dalla seconda prova specifica per l'indirizzo di studio, ovvero le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio - le date verranno fissate dai singoli istituti - che ha l'obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato.

Esame secondo la formula tradizionale

L'esame torna dunque alla formula tradizionale pre-Covid. Quest'anno saranno 536.008 gli studenti coinvolti nelle prove (521.015 candidati interni e 14.993 esterni), mentre le commissioni sono 14mila, per un totale 27.895 classi. Il voto finale dell'esame di maturità è espresso in centesimi: massimo 40 punti per il credito scolastico; massimo 20 punti per il primo scritto; massimo 20 punti per il secondo scritto; massimo 20 punti per il colloquio. La commissione può assegnare fino a 5 punti di "bonus" per chi ne ha diritto. Dalla somma di tutti questi punti risulta il voto finale dell'esame. Il punteggio massimo è 100 (con la possibilità della lode). Il punteggio minimo per superare l'esame è 60/100.

Telefonino e smartwatch all'esame: i miti da sfatare

Quest'anno l'esame finale delle scuole superiori riprende il suo formato standard, con entrambe le prove scritte preparate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Quanto basta per alzare il livello dell'attenzione su possibili "bufale" legate alle regole di base. Cosa che puntualmente fa la Polizia Postale e delle Comunicazioni con Maturità al sicuro, la campagna di sensibilizzazione svolta assieme al portale specializzato Skuola.net, che per il sedicesimo anno consecutivo si pone proprio l'obiettivo di "smontare" le principali fake news sull'argomento.

Secondo un monitoraggio fatto dalla polizia postale in collaborazione con il sito Skuola.net uno studente su quattro è convinto che si possa tenere lo smartphone in postazione, cosa che invece può essere causa di esclusione dall'esame. E' dunque severamente vietato, come sa il 77% dei mille intervistati. Il telefonino va lasciato nel banco della commissione prima dell'inizio degli esami. E se qualcuno è convinto che tenere comunque con sé lo strumento tecnologico possa al massimo comportare un richiamo, sbaglia di grosso: il rischio è l'annulllamento della prova. Stessa sorte per gli smartwatch: anche questi vanno depositati prima dell'inizio dell'esame.

Sempre nell'ottica di sfatare altri miti, la polizia postale precisa di non poter controllare da remoto i telefonini per verificare, eventualmente, se gli studenti stiano copiando. Così come la commissione non può perquisire gli studenti alla ricerca di oggetti proibiti. Anche in questo caso, si tratta di informazioni non corrette che vanno sfatate, invitando comunque alla prudenza, visto che la commissione d'esame ha il diritto di escludere i candidati colti in "flagranza di copiato". Oltre tutto questo, è chiaro che gli studenti daranno la caccia alle tracce degli scritti, quando è notorio che difficilmente si possano avere in anticipo i testi dei compiti.

Sono 3.670 gli esaminandi persi in un anno

Un esame di Stato con classi un po' più vuote quello che si svolgerà da domani. Tra interni e privatisti saranno infatti 536.008 i candidati che da mercoledì 21 giugno affronteranno la prima prova della maturità, tornata alle regole precedenti il periodo pandemico. Per la precisione sono 3.670 candidati in meno di quelli della maturità 2022, quando si erano presentati all'esame in 539.678. Saranno complessivamente 521.015 i candidati interni (1.758 in meno di quelli del 2022) e 14.993 candidati privatisti esterni (1.812 in meno dell'anno scorso). Unica eccezione, come avviene ormai da anni, l'aumento significativo del numero di candidati interni degli istituti paritari. La rivista specializzata Tuttoscuola analizza i numeri della maturità 2023. Tornando alla situazione delle paritarie, qui l'anno scorso i candidati interni erano stati 49.049, quest'anno sono 51.734, cioè 1.685 in più. Nel 2021 erano stati 3.365 in più dell'anno precedente e nel 2020 ancora 4.784 in più.

È la Campania con 82.742 candidati complessivi ad avere, ancora una volta, il più elevato numero di giovani che affronteranno tra poco la maturità: quasi un candidato su sette dei 536mila registrati dal Ministero. Seguono la Lombardia con quasi 75.988 candidati, il Lazio 52.391. Tra candidati interni e privatisti in scuole statali e paritarie è la provincia di Napoli con 44.008 candidati ad avere il più elevato numero di maturandi (30.314 nelle statali e 13.694 nelle paritarie). Napoli da sola ha più candidati del Veneto (39.356), della Puglia (37.863), dell'Emilia-Romagna (35.405), del Piemonte (32.857), della Toscana (29.822) o dell'Abruzzo, Basilicata e Calabria messe insieme (10.622, 5.353 e 18.797).

Prima Napoli per numero di candidati

In forza di questi numeri, a Napoli saranno impegnate per gli esami 1.020 commissioni, cinque in più di tutte le commissioni che opereranno in Puglia per Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Per numero di candidati, dopo Napoli, c'è Roma con 38.559 (32.678 nelle statali e 5.881 nelle paritarie), seguita da Milano con 24.555 e da Torino con 17.670. Subito dopo il capoluogo piemontese viene Salerno con 17.326 candidati che precede Bari con 15.276, Caserta con 13.049, Palermo con 11.838 e Catania con 10.940.